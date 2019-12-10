轉單效應及台商回流 調查：明年Q1人力需求大增

萬寶華今（10）日發布2020年第1季「全球就業展望調查（Manpower Group Employment Outlook Survey）」，結果顯示台灣就業展望淨值 +23%，整體聘僱信心持續穩健樂觀，再度蟬連亞太第二，僅次於日本。主要是台商回流投資建廠、美中貿戰轉單效應帶動人力需求上升。

萬寶華表示，這次調查訪談台灣 1,095 位雇主，以此了解企業於 2020 年 01 至 03 月間的聘僱狀況，結果顯示25% 預計增加人力，4% 減少人力，69% 維持不變。將增加與減少的人力相抵之後，得出就業展望淨值為+21%，排除季節因素後為+23%，較上一季及去年同期微幅增長。

七大行業相較，工程建設業、服務業、批發零售業三大行業招募意願最為明顯，淨值分別為+33%、+32%、+28%；金融保險及不動產業以及製造業顯示雇主有一定程度的聘僱意願，淨值為+26%及+21%；而聘僱意願居末的產業為休閒餐旅業，季調前的淨值為9%。

萬寶華台灣分公司專業人才事業總經理吳璧昇分析指出，這次調查結果顯示雇主招募人力的意願增強，為近六季以來的最高點，各行業雇主皆預估2020年首季有人力聘僱計劃，與上季相比波動平穩，但與去年同期相比，有五大行業均呈上升趨勢。

他並表示，根據台灣經濟研究院的預測表示2020年經濟成長率可達2.45%，較2019年增加 0.05個百分點，顯示台灣經濟呈逐季上揚的趨勢，因素包含台商回流投資建廠、美中貿戰轉單效應、外商投資個案增加、前瞻基礎建設積極推動等等，呼應2020年第1季穩健的就業人力需求趨勢預測。

他指出，2020年第1季就業展望居七大行業之首的工程建設業高薪搶才，雇主預測其淨值為+33%，與上季同為三年來具最高的人才招募意願預測，與去年同期相比增長14個百分點。

觀察原因包含台商加速回台投資建廠達標、再生能源專案計劃帶動離岸風電產業鏈的人才需求，其重點職缺包括環安衛、工程類等專業人才，兼具英語能力的求職者更受青睞。