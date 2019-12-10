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全國唯一智慧健康照護園區動土 嘉義縣轉型工農大縣

2019-12-10 10:21聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣鹿草鄉馬稠後產業園區後期開發工程上午舉行動土典禮，園區以「智慧健康照護」及「智慧精密機械」做兩大發展主軸，因應高齡化社會，規畫全國唯一智慧健康照護園區，嘉縣將從傳統農業大縣轉型工農大縣，未來成為發展智慧健康照護科技及智慧機密機械產業重鎮，縣府以辦喜事方式熱烈慶祝。

動土典禮前，遊覽車載一車車鄉親到會場，來賓陸續抵達，為總統安全，會場設安檢門，國安人員及警方動員安檢，蔡英文總統上午11點多抵達。

縣長翁章梁就職即將屆滿周年，翁競選提出「勇敢轉型創新嘉義」政見，馬稠後後期動土，啟動轉型農工大縣，後續還有中埔鄉公館及水上鄉南靖農場2處工業區開發，以及民雄鄉航太基地。

馬稠後後期共343.83公頃，縣府與台糖合作開發，明年2月標售產業用地，111年完成公共設施，113年完成開發；中美貿易大戰，寸土寸金西部走廊，馬稠後最適合台商投資，作中科及南科產業輔助園區，形個完整產業鏈。

縣府統計廠商需地400公頃，遠超過馬稠後後期開發可提供212.42公頃用地，預估開發後年產值上看800億元，創造2萬個就業機會；台商大量回流，短短1年嘉縣5家台商投資設廠，總金額126.9億元。

台糖農場開發的馬稠後園區共428.57公頃，88年完成報編，第一期84.79公頃，103年動工，105年完成公共設施土地完售，共33家廠商進駐；後期建設，是繼大埔美精密機械園區一、二期及馬稠後一期，縣府開發的第4座園區，前3座園區土地完售。

嘉縣老人比率19.6%全國居冠，馬稠後將成立90公頃智慧健康照護園區，從醫療生技產品、物聯網、AI人工智慧等資訊科技運用，到照顧產業人力招募教育訓練服務，特別是科技含量較高設備與工具研發製造，是園區發展目標產業。

嘉縣發展健康照護產業環境成熟，醫療資源有長庚、嘉基、朴子等大型醫院提供照護服務，產業有馬稠後產業園區及大埔美精密機械園區支援，周邊有多所大學，累積產、官、學、研等不同領域專業人才與發展能量。

嘉義縣鹿草鄉馬稠後產業園區後期開發工程上午舉行動土典禮，園區以「智慧健康照護」及...
嘉義縣鹿草鄉馬稠後產業園區後期開發工程上午舉行動土典禮，園區以「智慧健康照護」及「智慧精密機械」做兩大發展主軸，因應高齡化社會，規畫全國唯一智慧健康照護園區。記者魯永明／攝影
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嘉義縣鹿草鄉馬稠後產業園區後期開發工程上午舉行動土典禮前，遊覽車載一車車鄉親到會...
嘉義縣鹿草鄉馬稠後產業園區後期開發工程上午舉行動土典禮前，遊覽車載一車車鄉親到會場，來賓陸續抵達，為總統安全，會場設安檢門。記者魯永明／攝影
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嘉義縣鹿草鄉馬稠後產業園區後期開發工程上午舉行動土典禮前，遊覽車載一車車鄉親到會...
嘉義縣鹿草鄉馬稠後產業園區後期開發工程上午舉行動土典禮前，遊覽車載一車車鄉親到會場。記者魯永明／攝影
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