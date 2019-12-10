親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

還在買水貨小藍罐嗎？小心買到超標五倍的這個成分

2019-12-10 09:44經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

擦起來冰涼舒適的Blistex護唇膏，因為外包裝是藍色，因此被暱稱為小藍罐，由於價格適中，東西又好用，但台灣沒有正式銷售管道，許多人只能利用出國時採購，或是在網路電商購買，但是小藍罐之所以遲遲沒有正式進軍台灣市場，竟是因為美國版的小藍罐有一項成分可能不符合台灣法規要求。

根據食藥署官方資料「化妝品防腐劑成分名稱及使用限制表」，限制用量之化妝品防腐劑成分高達69種， 限制表上清楚載明每一防腐劑限量標準，而代購賣家所進的美國版Blistex Lip Medex小藍罐護唇膏，其一Phenol苯酚（俗稱防腐劑）0.54 %（w／w）已超出台灣法規要求限量0.1 % （w／w）五倍 。

這也是為什麼小藍罐即使大受歡迎，卻遲遲沒有正式進軍台灣市場的原因。

為滿足及符合台灣市場需求，Blistex碧唇特別針對台灣市場研發符合在地化妝品成分用量法規的商品「Blistex碧唇經典小藍罐」，保有原獨家潤唇修護配方，在色澤上也與水貨大不相同，正版小藍罐質地飽滿，色澤偏白且味道溫潤，水貨質地透明顏色較深味道濃烈；在外包裝上以「Global Edition 」字樣與水貨做明顯區隔。

想在網路上購買小藍罐，建議先查明商品來源、相關規格、標示、外觀及說明，與市價差太多均可以作為假貨評斷之參考依據，購買時多一分注意，則多一分安全保障。

至於原廠公司正貨小藍罐也已經正式代理進來台灣市場，並在多家實體大型通路如屈臣氏、康是美、7-11等上架，。

同樣都是小藍罐，水貨版和原廠公司正貨在外包裝上仍有區隔，採購時不妨多留意。圖／傳...
同樣都是小藍罐，水貨版和原廠公司正貨在外包裝上仍有區隔，採購時不妨多留意。圖／傳悅國際提供
分享

防腐劑護唇電商

延伸閱讀

棉花棒直接擦拭傷口好嗎？醫師解惑5大錯誤觀念

摩斯、樂雅樂攜手MOMO引進未來肉 創台灣綠...

超商微波便當996年後過期 網笑倒：投胎10...

喝「感冒熱飲」治療感冒有效嗎？專家提醒小心你...

相關新聞

「不賺錢，但非做不可」小七第三家無人店進軍高雄

2019-12-10 00:06

農曆年買氣到 詩肯估台灣12月營收重回成長軌道

2019-12-10 10:45

轉單效應及台商回流 調查：明年Q1人力需求大增

2019-12-10 10:39

全國唯一智慧健康照護園區動土 嘉義縣轉型工農大縣

2019-12-10 10:21

和泰看車市 轉趨樂觀

2019-12-10 00:28

今年汽車零件市場 表現不佳

2019-12-10 00:27

寶佳向東元遞橄欖枝 盼合作

2019-12-10 00:22

如興、中和停牌 傳併購

2019-12-10 00:07

富邦媒拚千億營收 三年後達陣

2019-12-10 00:07

富邦媒攻蔬食 引進Beyond Meat

2019-12-10 00:06

全家上月業績 攀同期高峰

2019-12-10 00:05

三井拓點 加碼台灣150億元

2019-12-10 00:00

百貨業 決戰大台中

2019-12-09 23:59

投資台灣論壇／陳佳文：打造亞洲理財中心

2019-12-09 23:40

策略經營／江韋倫…市場導向 勇於改變

2019-12-09 22:46

趨勢觀察／借力使力 解決長照財務缺口

2019-12-09 22:45

商業興觀點／連鎖海外展店 做好四件事

2019-12-09 22:44

管理講堂／理性客觀做決策

2019-12-09 22:44

連結高鐵南延 運動休閒產業園區落腳六塊厝

2019-12-09 17:16

斥資30億元 義美食品桃園生機生醫中心開工

2019-12-09 16:45

台灣五大家族辜家「古厝」 大到連曾孫辜仲諒都快嚇破膽？

2019-12-09 15:48

「流通教父」徐重仁14日免費開講 分享40年經營心法

2019-12-09 15:41

麗豐-KY今年整體營運持穩 11月營收4.81億、月增9.03%

2019-12-09 14:38

豐興鋼筋、廢鋼價 每噸雙漲200元

2019-12-09 14:25

11月營收／東陽年增8% 今年來最高

2019-12-09 14:25

11月營收／廣越創同期新高 全年望新高

2019-12-09 14:25

網家結盟17Life 進軍電子票務

2019-12-09 14:25

培育電力電網人才 工研院組電網學校頒百萬獎學金

2019-12-09 13:52

受惠強烈冷氣團來襲 艾美特電暖器中國市場熱銷

2019-12-09 12:20

鋼筋漲了！豐興本周國內鋼筋每噸漲200元 下半年首見

2019-12-09 12:07

雙11助攻 創業家11月營收創新高

2019-12-09 11:40

瞄準虛實整合商機 網家結盟17Life進軍電子票券服務

2019-12-09 11:40

世界最長室內溜滑梯 台創新天堂樂園獲金氏紀錄

2019-12-09 11:21

義美生醫中心大樓動土 副總統期許持續守護消費者健康

2019-12-09 11:13

機上餐點、備品周五亮相 星宇發言人：期待就對了

2019-12-09 10:51

和潤上市蜜月行情甜 中籤投資人一張賺4.7萬元

2019-12-09 10:41

可塑劑獲利熄火 南亞聯成展望明年不同調

2019-12-09 08:52

台灣168／前十月捷運收入上揚2.4％

2019-12-08 00:41

經濟投資展望論壇 12日登場

2019-12-08 00:20
看更多

熱門文章

台灣五大家族辜家「古厝」 大到連曾孫辜仲諒都快嚇破膽？

2019-12-09 15:48

影／旺宏歡慶30周年 吳敏求宣布送每名員工1萬紅包

2019-12-09 13:24

機上餐點、備品周五亮相 星宇發言人：期待就對了

2019-12-09 10:51

金控前11月大賺3300億！富邦金獲利王 國泰金純益590億稱冠

2019-12-10 00:24

合庫金獲利猛 前11月大賺162.26億元、年增8.14%

2019-12-09 18:42

公股銀年終最高上看八個月！兆豐銀、第一銀名列一、二

2019-12-10 00:23

國銀海外驚傳連踩兩雷 顧立雄：相信國銀具有足夠韌性

2019-12-09 11:25

陸公家電腦「去美化」 仁寶利多

2019-12-09 23:24

寶佳出清20萬張台新金持股

2019-12-10 00:22

連結高鐵南延 運動休閒產業園區落腳六塊厝

2019-12-09 17:16

旺宏：快閃記憶體價格看漲

2019-12-09 23:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top