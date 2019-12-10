還在買水貨小藍罐嗎？小心買到超標五倍的這個成分

擦起來冰涼舒適的Blistex護唇膏，因為外包裝是藍色，因此被暱稱為小藍罐，由於價格適中，東西又好用，但台灣沒有正式銷售管道，許多人只能利用出國時採購，或是在網路電商購買，但是小藍罐之所以遲遲沒有正式進軍台灣市場，竟是因為美國版的小藍罐有一項成分可能不符合台灣法規要求。

根據食藥署官方資料「化妝品防腐劑成分名稱及使用限制表」，限制用量之化妝品防腐劑成分高達69種， 限制表上清楚載明每一防腐劑限量標準，而代購賣家所進的美國版Blistex Lip Medex小藍罐護唇膏，其一Phenol苯酚（俗稱防腐劑）0.54 %（w／w）已超出台灣法規要求限量0.1 % （w／w）五倍 。

這也是為什麼小藍罐即使大受歡迎，卻遲遲沒有正式進軍台灣市場的原因。

為滿足及符合台灣市場需求，Blistex碧唇特別針對台灣市場研發符合在地化妝品成分用量法規的商品「Blistex碧唇經典小藍罐」，保有原獨家潤唇修護配方，在色澤上也與水貨大不相同，正版小藍罐質地飽滿，色澤偏白且味道溫潤，水貨質地透明顏色較深味道濃烈；在外包裝上以「Global Edition 」字樣與水貨做明顯區隔。

想在網路上購買小藍罐，建議先查明商品來源、相關規格、標示、外觀及說明，與市價差太多均可以作為假貨評斷之參考依據，購買時多一分注意，則多一分安全保障。