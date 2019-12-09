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Big City周年慶 完美超標再創佳績

2019-12-09 19:14經濟日報 記者李珣瑛／新竹即時報導

Big City周年慶今（9）日劃上句點，大新竹區的高消費力在過去12天完全發威，整檔業績總計超過22.8億元，年增9 %，周年慶期間共計湧入逾百萬逛街人潮，全台壓軸氣勢嶄露無遺。

巨城表示，消費者看準農曆年前最後一波超低折扣及高回饋率，收納、寢具、沙發等高單價傢俱、生活居家類商品持續熱銷，整體業績成長逾50%。3C區則有園區公司行號大筆購買尾牙抽獎品，而家電類顧客多以自用為主，電視、洗衣機、冰箱為主攻，家電業績上揚10 %。

再加上連續低溫濕冷天氣，更讓美休、女裝等冬衣毛料商品、Outdoor區GORE-TEX功能性保暖外套提袋率大增，成功拉抬整體服飾業績超過20%好成績。抓準消費者喜愛話題美食，此次引進近30家快閃櫃策略奏效，獨家優惠、周慶限定口味吸引消費者天天排隊搶購，強勁力道吸引饕客嘗鮮帶動食經濟雙位數成長。

周年慶後緊接迎來聖誕節跨年慶，Big City齊聚限定耶誕市集及尾牙跨年聚餐必饗美食。12日起至元旦， 1F創藝廳舉辦「誠品耶誕禮物市集」，集結各式香氛、髮品及文創小物，滿足送禮、交換禮物需求。吉祥物阿Mall揪大小朋友們一起見面握手合照至聖誕節，而聖誕樹也將持續陪伴民眾閃亮溫馨至2020/1/8(三)。接下來迎接鼠年，Big City精選服飾5折起，好吃好玩又好逛的巨城，勢必再拉抬一波買氣好好過新年。

巨城董事長李靜芳信心滿滿的表示，今年成功挑戰引進輕奢業種開發新品牌，並精準操作APP、Facebook及Instagram數位社群行銷，有效將線上人氣轉為線下買氣帶動業績，在今年周年慶強勢表現下，Big City遠東巨城購物中心全年業績有望再創歷史新高，突破122億。

Big City周年慶期間共計湧入逾百萬逛街人潮，全台壓軸氣勢嶄露無遺。業者／提...
Big City周年慶期間共計湧入逾百萬逛街人潮，全台壓軸氣勢嶄露無遺。業者／提供
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Big City周年慶期間共計湧入逾百萬逛街人潮，全台壓軸氣勢嶄露無遺。業者／提...
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Big City周年慶期間共計湧入逾百萬逛街人潮，全台壓軸氣勢嶄露無遺。業者／提供
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周年慶聖誕節跨年

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