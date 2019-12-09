新竹消費力驚人 SOGO周年慶12天衝破15億

年底壓軸登場的新竹SOGO周年慶9日落幕，12天締造突破15億元佳績，年增10%，在百貨服飾滿6,000送800、15大銀行刷卡滿額送禮等高回饋促銷，及三大日系品牌聯手出擊的獨家來店禮強力動員下，交易客數突破32萬人次，成長5%，更創造超過30家千萬元業績的大櫃。

業者指出，受惠政府推動的節能家電補助及貨物稅退稅專案，加上新竹地區房市相對熱絡，大型家電成長達二位數，如冰箱、洗衣機熱銷700台；而近期話題發燒商品氣炸鍋則熱銷超過600台；最受竹科上班族及大專院校學生喜愛的運動休閒商品更是大幅成長近二成，光是運動鞋類估計售出1.5萬雙、最夯的大學T也賣出5,000件以上。

新竹SOGO被譽為桃竹苗品牌最齊全的女王美妝聖殿，今年化妝品區持續帶頭衝業績，各品牌明星商品賣到來不及補貨，SKII「青春露」賣出7,000瓶、蘭蔻「超未來肌因賦活露」、雅詩蘭黛「無敵霜」及資生堂東京櫃「百優精純乳霜」均售出超過3,000瓶；其他如冬季保濕保養品及聖誕商品如CHANEL、歐舒丹、Dior等聖誕限定禮盒均熱銷。

由於，2020年除了有「愛你愛你」的諧音外，還是相當適合嫁娶的雙春閏月年，許多準新人們看準週年慶的高回饋率，趁機一次購足婚嫁所需商品，新竹SOGO店長陳秋芬表示，今年黃金套件銷售業績成長近4成，對戒熱銷超過250組，桃竹苗獨家品牌日本婚戒專家I-PRIMO週年慶12天業績衝破2,500萬，西服也狂銷700套。

許多家長也把握周年慶促銷投資孩子們的生活、教育用品，如：今年新進的荷蘭頂級品牌NUNA的推車、汽座熱賣近200台，YAMAHA鋼琴、電子琴、成長書桌則銷出近百台。