親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

世界反禁藥組織重判禁賽4年！ 俄羅斯無緣東京奧運

再開辯論等於法官擺爛？你真的誤會很大

新竹消費力驚人 SOGO周年慶12天衝破15億

2019-12-09 19:10經濟日報 記者李珣瑛／新竹即時報導

年底壓軸登場的新竹SOGO周年慶9日落幕，12天締造突破15億元佳績，年增10%，在百貨服飾滿6,000送800、15大銀行刷卡滿額送禮等高回饋促銷，及三大日系品牌聯手出擊的獨家來店禮強力動員下，交易客數突破32萬人次，成長5%，更創造超過30家千萬元業績的大櫃。

業者指出，受惠政府推動的節能家電補助及貨物稅退稅專案，加上新竹地區房市相對熱絡，大型家電成長達二位數，如冰箱、洗衣機熱銷700台；而近期話題發燒商品氣炸鍋則熱銷超過600台；最受竹科上班族及大專院校學生喜愛的運動休閒商品更是大幅成長近二成，光是運動鞋類估計售出1.5萬雙、最夯的大學T也賣出5,000件以上。

新竹SOGO被譽為桃竹苗品牌最齊全的女王美妝聖殿，今年化妝品區持續帶頭衝業績，各品牌明星商品賣到來不及補貨，SKII「青春露」賣出7,000瓶、蘭蔻「超未來肌因賦活露」、雅詩蘭黛「無敵霜」及資生堂東京櫃「百優精純乳霜」均售出超過3,000瓶；其他如冬季保濕保養品及聖誕商品如CHANEL、歐舒丹、Dior等聖誕限定禮盒均熱銷。

由於，2020年除了有「愛你愛你」的諧音外，還是相當適合嫁娶的雙春閏月年，許多準新人們看準週年慶的高回饋率，趁機一次購足婚嫁所需商品，新竹SOGO店長陳秋芬表示，今年黃金套件銷售業績成長近4成，對戒熱銷超過250組，桃竹苗獨家品牌日本婚戒專家I-PRIMO週年慶12天業績衝破2,500萬，西服也狂銷700套。

許多家長也把握周年慶促銷投資孩子們的生活、教育用品，如：今年新進的荷蘭頂級品牌NUNA的推車、汽座熱賣近200台，YAMAHA鋼琴、電子琴、成長書桌則銷出近百台。

陳秋芬指出，濕冷天氣也帶動禦寒商品的買氣，如防風外套、保暖大衣類熱銷3萬件，電暖器、除濕機的銷量，推估整檔銷量超過700台；另外，科技家電品牌Dyson手持吸塵器、吹風機、整髮器、三合一涼暖空氣清淨氣流倍增器賣出超過1,000台，再次見證大新竹地區民眾的驚人消費力。

遠東SOGO百貨新竹店周年慶人潮爆棚。業者／提供
遠東SOGO百貨新竹店周年慶人潮爆棚。業者／提供
分享
遠東SOGO百貨新竹店周年慶人潮爆棚。業者／提供
遠東SOGO百貨新竹店周年慶人潮爆棚。業者／提供
分享

家電SOGO周年慶

延伸閱讀

新竹SOGO、Big City周年慶落幕 業...

鄭朝方提「新竹大雙網」交通政見 獲林佳龍肯定

旺宏30周年慶／吳敏求：記憶體將有漲價空間

連日冷的很有感 防寒商機發燒

相關新聞

連結高鐵南延 運動休閒產業園區落腳六塊厝

2019-12-09 17:16

斥資30億元 義美食品桃園生機生醫中心開工

2019-12-09 16:45

「流通教父」徐重仁14日免費開講 分享40年經營心法

2019-12-09 15:41

麗豐-KY今年整體營運持穩 11月營收4.81億、月增9.03%

2019-12-09 14:38

豐興鋼筋、廢鋼價 每噸雙漲200元

2019-12-09 14:25

11月營收／東陽年增8% 今年來最高

2019-12-09 14:25

11月營收／廣越創同期新高 全年望新高

2019-12-09 14:25

網家結盟17Life 進軍電子票務

2019-12-09 14:25

培育電力電網人才 工研院組電網學校頒百萬獎學金

2019-12-09 13:52

受惠強烈冷氣團來襲 艾美特電暖器中國市場熱銷

2019-12-09 12:20

鋼筋漲了！豐興本周國內鋼筋每噸漲200元 下半年首見

2019-12-09 12:07

雙11助攻 創業家11月營收創新高

2019-12-09 11:40

瞄準虛實整合商機 網家結盟17Life進軍電子票券服務

2019-12-09 11:40

世界最長室內溜滑梯 台創新天堂樂園獲金氏紀錄

2019-12-09 11:21

義美生醫中心大樓動土 副總統期許持續守護消費者健康

2019-12-09 11:13

機上餐點、備品周五亮相 星宇發言人：期待就對了

2019-12-09 10:51

和潤上市蜜月行情甜 中籤投資人一張賺4.7萬元

2019-12-09 10:41

可塑劑獲利熄火 南亞聯成展望明年不同調

2019-12-09 08:52

林書鴻專訪／長春拚綠色化工 創新出擊

2019-12-09 00:24

林書鴻專訪／石化業愛迪生 研發擺第一

2019-12-09 00:23

量販業看明年景氣 「不會很好」

2019-12-09 00:08

投資展望論壇／蔡明彰：留意四轉機產業

2019-12-08 23:42

超商拚戰雙12 搶寄件商機

2019-12-08 23:38

昇恆昌 大手筆贊助體育

2019-12-08 23:38

家樂福總座：明年景氣不會很好

2019-12-08 23:26

家樂福兩招衝業績 力拚成長

2019-12-08 23:23

經濟選書／追求財務自由 學會兩算式

2019-12-08 22:30

智慧經營／馬文玲…客群、商品銷售 走新路

2019-12-08 22:24

idea點子農場／三意人與三億人

2019-12-08 22:24

瑪格麗特談品牌／品牌的落地

2019-12-08 22:24

台灣168／前十月捷運收入上揚2.4％

2019-12-08 00:41

經濟投資展望論壇 12日登場

2019-12-08 00:20

看好買氣 潤泰新推四大住宅案

2019-12-07 02:25

潤泰新轉彎 搶搭商辦熱

2019-12-07 02:25

高績效教練／創新思維 迎接未來產業

2019-12-06 03:17

管理錦囊／挑管理工具速配擺第一

2019-12-06 03:17

策略經營／台灣之星總座賴弦五 結盟衝5G做大商機

2019-12-06 03:17

顯而立見／確定商業目的 再用數據驗證

2019-12-06 03:17

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18
看更多

熱門文章

星商聯貸違約 13國銀踩雷

2019-12-08 23:32

台灣五大家族辜家「古厝」 大到連曾孫辜仲諒都快嚇破膽？

2019-12-09 15:48

台積獲索尼大單 攻5G應用再下一城

2019-12-08 23:26

機上餐點、備品周五亮相 星宇發言人：期待就對了

2019-12-09 10:51

影／旺宏歡慶30周年 吳敏求宣布送每名員工1萬紅包

2019-12-09 13:24

和潤上市蜜月行情甜 中籤投資人一張賺4.7萬元

2019-12-09 10:41

勞保破產危機 待救援

2019-12-08 23:23

台積領軍 台灣躍CIS生產重鎮

2019-12-09 00:04

陸廠搶單特斯拉 台系鏈警戒

2019-12-09 00:00

5G頻譜10日競標 電信董總壓陣

2019-12-08 23:33

國銀海外驚傳連踩兩雷 顧立雄：相信國銀具有足夠韌性

2019-12-09 11:25

5Ｇ首波競標頻譜位置 「史上最刺激」

2019-12-09 00:13

鴻海、TPK 特斯拉供應鏈仍占一席之地

2019-12-09 00:00

5G自駕需求 華邦電利多

2019-12-08 23:59

「不是在哈囉！」 陳其邁拋政府未來四大青年政策

2019-12-08 21:37

小摩：台積五年內 量產2奈米

2019-12-09 00:05

國銀踩雷51億元 蘇建榮：要求公股行庫注意大陸曝險

2019-12-09 10:15

家樂福總座：明年景氣不會很好

2019-12-08 23:26

5G頻譜10日競標 5大咖備戰

2019-12-09 00:18

家遭變故賣房籌錢 適用房地合一優稅

2019-12-08 22:27

林書鴻專訪／長春拚綠色化工 創新出擊

2019-12-09 00:24

明年九大烏雲 美中貿易衝突頭號變數

2019-12-08 23:39

最低工資法 本會期難過關

2019-12-08 23:58

工商界挺韓國瑜 後援會長傳由林伯豐擔任

2019-12-08 22:35

不動如山！ 市場預期央行利率連14凍

2019-12-08 23:36

旺宏三十周年慶 吳敏求看好明後年5G商機

2019-12-09 11:25

最低工資法 拚年底送立院

2019-12-09 00:43

連結高鐵南延 運動休閒產業園區落腳六塊厝

2019-12-09 17:16

名家觀點／大健康產業…生技新藍海

2019-12-09 05:29

新聞中的法律／拉高獨董占比的必要性

2019-12-08 22:27

國際經濟展望保守 新南向國家風險升高

2019-12-08 23:22

超商拚戰雙12 搶寄件商機

2019-12-08 23:38

林書鴻專訪／石化業愛迪生 研發擺第一

2019-12-09 00:23

5G競標新遊戲規則 史上最刺激

2019-12-08 23:24

円星林孝平、友達古秀華等 獲選「傑出經理」獎肯定

2019-12-09 14:33

保單也要斷捨離！年終健檢3撇步 讓錢花在刀口上

2019-12-09 11:12

合庫金獲利猛 前11月大賺162.26億元、年增8.14%

2019-12-09 18:42

總公司合併報營業稅 有條件

2019-12-08 22:27

5G毫米波發展今年不如預期 明年成長看高通

2019-12-09 13:48

家樂福兩招衝業績 力拚成長

2019-12-08 23:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top