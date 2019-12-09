雙12來了 蝦皮購物、樂天市場、Yahoo奇摩推優惠

瞄準歲末最後一波銷售熱潮，蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」暖身至今已創下近四成訂單成長，今（9）日宣布升級「最強娛樂 x 導購電商」，注入千萬級購物專家的導購戰力，並正式發展「蝦小編」跨界聯名商品，以雙重策略力拼訂單翻倍。

隨著體驗式電商的興起，電商平台不再侷限於提供購物渠道，創造互動、娛樂體驗更是提升用戶的黏著度與心占率的關鍵。蝦皮今年3月蝦皮直播上線，看準趨勢，今年雙11以「最強娛樂電商」之姿，力邀大咖明星坐鎮蝦皮直播，成功帶旺買氣並增強黏客力；直播同時也是蝦皮搶攻雙12商機的重要武器之一。

蝦皮品牌行銷部長廖君凰表示，基於電商消費者中有八成會看直播，雙12特別推出導購跟直播，除了娛樂直播加上導購直播，希望為買氣做更好的帶動，並攜手品牌夥伴發展蝦小編聯名商品，以「最強娛樂+導購電商」帶來全新的購物節風貌，相信在「娛樂x導購」雙重策略助攻下，目標訂單將可翻倍成長。

雙12強打「娛樂x導購」策略，邀請八三夭、黃子佼等15位超強卡司接力倒數，攜手千萬銷售女王陳真、國民造型師李明川、時尚大師李佑群、小資凍齡女神蘇心甯及百萬人氣YouTuber魚乾等人坐鎮，並全面優化直播功能打造12小時購物馬拉松殿堂，目標將站內流量結合各領域專家的高人氣和導購力，強勢問鼎最強「娛樂x導購」電商。

看準IP形象發展趨勢，蝦皮結盟異業夥伴開發「蝦小編」聯名商品，繼今年結盟7-11推出的「OPEN！蝦皮餅」後，此次瞄準年終團聚餐飲商機，首度跨界阿舍食堂打造「蝦皮拌拌麵」搶攻百億規模的快煮麵市場。蝦皮表示，未來將積極推動「蝦小編」聯名企劃，整合電商平台與品牌實體通路的多重優勢，為消費者帶來兼具實用性和趣味性的多元商品。

樂天市場日前「雙12 Super Sale」年終最大檔開跑， 主打年終最大檔回饋每日必搶夢幻商品一折起等活動，業績不俗，至今較去年同期成長五成。樂天表示，主要動能來自居家和美食，尤其美食商品業績成長兩倍以上。草莓品類增加有帶動消費者喜好，草莓蛋糕也是蛋糕類銷售冠軍；上周寒流來襲，也刺激鍋物買氣升溫。此外，聖誕節也帶動居家保暖小物、交換禮物商需求。

由於明年過年早，今年過年買氣提前湧現。樂天指出，今年適逢過年，相關商品買氣湧現，也將相關商品包進雙12活動，比如零嘴過往不會在這波檔期出現，此次擺進銷售，表現也不錯，期待下周年菜買氣可以出現。樂天表示，本周Super Sale進入第二階段，將祭出iPhone等較高單價的品，藉由打五折的方式，目標創造比較高的流量及促銷量。

Yahoo奇摩購物中心及超級商城雙12正慶活動，也於今天起啟動，至12月13日前主打百大品牌萬件商品三折起等活動。此外，「1元押寶」好評再加碼，今年最夯的任天堂Switch主機+健身環、iPhone11、DJI Mavic MINI 摺疊航拍機、Dyson三合一涼暖風扇清淨機等萬元好禮，通通有機會1元帶回家。

Yahoo購物事業群整合行銷部總監簡育靖表示，有別於雙11，消費者以消費高單商品、衝動購買為主要動機，雙12則是以尾牙採購、年末送禮需求及犒賞自己為主。今年尾牙採購潮在11月初即買氣升溫，雙12更將進入採購高峰；平台大宗採購業績較上月成長近10倍，平均單筆採購金額約落在10萬元上下。