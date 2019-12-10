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從富二代變負二代 女星苦背家中千萬債務

痛！紐西蘭懷特島火山噴發 許多人大面積灼傷跳海求生

葡萄王集團單月營收突破9億MOM成長近16%

2019-12-10 14:15文／ 葡萄王生技 提供

葡萄王生技今年表現與去年同期持平，11月營收創年度新高9.25億，較上月成長15.8%，在無業外重大支出情況下，年度營業獲利可望維持水平。

上海葡萄王11月營收突破1億MOM成長86%。在經歷大環境影響，市場衰退的瓶頸，空出的產能反而成為經營新客戶的助力，雖整體YOY仍衰退，不過下滑幅度已縮小，預期2020營收能恢復水準。

圖／葡萄王生技 提供
圖／葡萄王生技 提供
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子公司葡眾11月份創下本年度單月最高營收達7.5億。在去年高基期狀況下，年度營收仍有超過4%的YOY成長動能。原有產品持續穩健，康爾喜(N)、寵物益生菌「奇芮」等新產品陸續上市，葡眾今年將持續搶攻國內直銷市場。

台灣葡萄王維持亮眼成長， 1~11月累積YOY達33%。自有品牌11月「雙11」促銷活動，延續品牌週年慶促銷，單月YOY成長32%。12月份，搶搭「雙12」購物熱潮及週年慶末班車，各項年終優惠行銷方案祭出，可望Q4營收能有所斬獲。值得一提，11月份甫於韓國首爾發明展奪下5大獎殊榮，12月葡萄王生技以獨創的液態發酵技術再傳捷報，「2019第五屆香港創新科技國際發明展暨發明競賽」在眾多發明作品中脫穎而出，榮獲2金1特別獎肯定。本次參賽作品「具改善肥胖及代謝症候群之多重機能性乳酸菌株GKM3」，其專利菌株GKM3對於減緩體重增加、維持體態，以及降血脂及減緩肝臟脂質累積等多重功效，因此獲得大會1金1特別獎肯定。另一專利技術「樟芝菌絲體發酵製劑及其用於重金屬平衡的應用」，經實驗證實可有效且安全地調節個體中重金屬含量，以改善或預防人體因體內重金屬累積或缺乏所導致的疾病或症狀榮獲金牌獎。葡萄王生技投入益生菌、真菌的研發近30年，加上本次發明獎，自2015至累計至今(12/10)，已獲得40金18銀12銅28特別獎，共計98面獎牌。

健康專家葡萄王生技過去50年來致力於尖端科技與創新研發，董事長曾盛麟表示，葡萄王身為生技產業的領導品牌，未來仍舊秉持品牌使命「健康專家，照顧全家」，將最好、最健康的服務提供予社會大眾，讓大家「精彩一路向前」。

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