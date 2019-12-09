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文青動作要快！華文朗讀節手冊限量發送

2019-12-09 17:21經濟日報 記者何秀玲／即時報導

由財團法人台灣文創發展基金會主辦之第七屆華文朗讀節將在12月13日至12月16日登場。除了規劃系列活動，也依主視覺「著火鸚鵡的客廳對話」、「標靶黑豹的床邊故事」、「亂碼金魚的城市流動」設計限量周邊商品，有筆記本與、帆布袋與書籤；還有值得收藏的限量版手冊，三款封面設計，內容不僅有詳細的活動資訊，更收錄了15位作家、7間校刊社，共22篇全新的創作故事，並與全台超過50間獨立書店合作同步發送，每間店限量20本。

主辦單位表示，第七屆華文朗讀節限量手冊，以三款封面設計，分別為「著火鸚鵡的客廳對話」、「標靶黑豹的床邊故事」、「亂碼金魚的城市流動」，呈現不同的生活場景及放進數倍大的動物，藉由奇幻與童趣的插圖，拉開與日常的差距，敘述當下的我們，不僅透過閱讀，還有更多的方式拓展想像。

今年華文朗讀節首度與全台灣北、中、南各地，超過50間獨立書店合作，店家名單有筆耕書店、恬野書、無論如河、浮光書店、焙思書房、或者書店、日榮本屋、川堂書店、田納西書店、農用書店、籃城書房、島呼冊店、時之河書屋、三餘書店、書粥、新手書店、水牛書店、江山藝改所等等。將故事的力量傳遞全臺，一同感受閱讀的美好。

手冊不僅收錄詳細的節目場次與活動資訊，更是集結了15位作家、7間校刊社，創作22篇全新故事，共分為四大創作類型。「大故事家說文本」收錄了作家朱國珍、歐陽立中、李雪莉、張惠菁、黃益中、張西的全新創作；「大奇幻家說夢想」由不同領域的創作者高耀威、陳陸寬、朱宥勳、施昇輝、包叔平、李豪、海狗房東，講述人生中好與壞的故事；「青春館」從投稿中海選南女青年、高雄女中編輯社、北一女青年社、百齡高中採訪編輯社、和平青年社、正心中學校刊社、中山女青的作品；「大音樂家說樂章」則由創作歌手洪安妮、余佩真分享關於自己與音樂間的故事。

第七屆華文朗讀節限量手冊，以三款封面設計，分別為「著火鸚鵡的客廳對話」、「標靶黑...
第七屆華文朗讀節限量手冊，以三款封面設計，分別為「著火鸚鵡的客廳對話」、「標靶黑豹的床邊故事」、「亂碼金魚的城市流動」，此為其中一個封面。主辦單位／提供
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