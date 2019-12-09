華山朗讀節周五開跑 百位講者破紀錄

已邁入第七屆的華文朗讀節，即將於12月13日至12月16日在華山1914文化創意產業園區登場，今年主題為「故事的力量」，藉由多元文本展演，帶領大家一起領略故事的豐富性。

主辦單位表示，2019華文朗讀節規劃兩大場館、五個主題區，展開為期四天的活動，希望藉由系列活動，打破大眾對於「文字等於文字工作者」的刻板印象，大膽地跨界對話，細數「故事」如何成為各領域中的重要文本，透過「朗讀」賦予文字新的生命。

華文朗讀節發起人王榮文表示，此次結合教育、出版和文化的不同面向，用朗讀的聲音啟航，以跨界合作為方向，創造屬於台灣出版的新故事。

今年華文朗讀節規劃「五大主題區」，集結百位講者，包括藉由文本、戲劇影像音樂等多藝術形式的跨界朗讀「朗讀劇場」；編輯、作家與讀者深度交流的「朗讀沙龍」；讓作家與讀者暢談創作想法的「新書講座」；還有突破以往，規劃更大的「親子故事屋」，以最純真的方式呈現故事；也首次增設充滿未來想像的「青春故事館」，館內廣邀全國高中職校刊社展演，並透過徵選舉辦寫作的「明日之星」攤位活動。

活動將在12月13日揭開序幕，今年作家陣容包括張曼娟、駱以軍、謝哲青、蔡璧名、朱宥勳、朱國珍、葉怡蘭、張西、許榮哲、房慧真等等，深受年輕人喜愛的創作歌手鄭宜農、余佩真、熱血公民教師黃益中、台大電機系教授葉丙成，當紅YouTuber志祺七七、閱部客、又仁，更增添重量級跨界對談講者如金曲創作人陳珊妮、 「媽媽界的巧虎」黃瑽寧醫師、繪本天王賴馬、金獎主持人Soac等等，逾百位講者四天輪番登場，藉由故事思考當代的生活與文化。