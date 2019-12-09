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連結高鐵南延 運動休閒產業園區落腳六塊厝

2019-12-09 17:16聯合報 記者翁禎霞／屏東縣即時報導

屏東縣立棒球場已有40年歷史，場地老舊不堪，連職棒也不來比賽，立法院教育及文化委員會今南下考察，立委鍾佳濱特別帶委員實勘棒球場，屏東縣政府已提出在六塊厝興建運動休閒產業園區，未來棒球場將移至六塊厝，鍾佳濱舉桃園為例，在高鐵來了之後，捷運也會來，人潮及球團也會跟著來。

立法院教育及文化委員會召委李麗芬、鍾佳濱、教育部主任秘書朱楠賢、體育署副署長王水文、國教署副署長戴淑芬、屏東縣政府秘書長邱黃肇崇等人，今天上午到屏東縣立棒球場考察，看到縣立棒球場迄今仍使用人工計分板，球員休息室破舊不堪，相關官員也搖頭。

屏東縣政府秘書邱黃肇崇表示，縣府原爭取7千萬元整建棒球場，但因為棒球場已經老舊、遷建計畫又在規畫中，後來決定不再投入經費整建，目前縣府規畫在六塊厝設置運動休閒產業園區，佔地17公頃，軍方已經今年10月同意無償撥用，縣府將優先爭取14億元新建棒球場。

由於行政院敲定的高鐵南延路線也將在六塊厝設站，將緊鄰運動休閒園區預定地，立法委員鍾佳濱認為，對爭取中的屏東運動休閒園區是一大利基，並且能進一步提升為運動休閒產業園區。

鍾佳濱說，如果高鐵來、捷運來，人潮球團就會跟著來，他舉鄰近高鐵站的桃園國際棒球場舉例，在2017年桃園捷運通車後，棒球場不只辦比賽，連演唱會、跨年晚會等大型活動都選擇該地舉辦，未來六塊厝不只是吸引屏東人，連鳳山以東的民眾都可以被吸引，高屏生活圈將因此更緊密。

體育署表示，近年在屏東補助的體育相關設施及明年舉辦全中運，相關補助的金額超過10億元，未來運運動休閒產業園區也會全力支持。

屏東縣立棒球場已有40年歷史，場地老舊不堪，連職棒也不來比賽，立法院教育及文化委...
屏東縣立棒球場已有40年歷史，場地老舊不堪，連職棒也不來比賽，立法院教育及文化委員會今南下考察，立委鍾佳濱（右）特別帶委員實勘棒球場，連球員休息室都破舊不已。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣立棒球場已有40年歷史，場地老舊不堪，連職棒也不來比賽，立法院教育及文化委...
屏東縣立棒球場已有40年歷史，場地老舊不堪，連職棒也不來比賽，立法院教育及文化委員會今南下考察，立委鍾佳濱（中）特別帶委員實勘棒球場。記者翁禎霞／攝影
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高鐵捷運

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