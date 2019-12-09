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斥資30億元 義美食品桃園生機生醫中心開工

2019-12-09 16:45聯合報 記者張弘昌／即時報導

義美食品公司今天在桃園市平鎮區，由副總統陳建仁、桃園市市長鄭文燦等嘉賓，主持「生機‧生醫中心」大樓開工動土典禮，預計2年內正式營運，將引進大型「冷凍．真空乾燥系統」，將多種農產品轉化為生醫材料，為台灣農產品提供更多銷售管道。

副總統陳建仁表示，義美食品一直秉持食品是老實人的行業、良心企業，從事食品製造，不僅是台灣食品產業模範生，也長期關懷社會、發揮企業責任。

近年來，義美食品公司除持續提供國人良好的食品，也積極跨足生技產業，投入約30億元在平鎮區設立「生機‧生醫中心」，為國人提供更優質的生醫產品，也將拓展國際市場，提升台灣的國際能見度。

義美食品公司董事長高志尚表示，食品業是一個良心事業，義美公司自1934年創辦迄今，始終本著以簡單食物、減少不必要添加物的原則製作各種食品，並創立食安研究所，為食品安全投入更多心力。

高志尚表示，生醫及生技產業，是未來台灣深具競爭力的產業之一，義美食品公司期盼透過「生機‧生醫中心」的建置，在產官學的合作下，將台灣在地食材，轉化為各式生醫材料，為台灣傳統的食品製造開創新的生產方向。

義美食品生機．生醫中心大樓，地下1層地上10層樓，將作為「生機．生醫產品」研究、開發、生產中心，期望3年內建置30到50套大型「冷凍．真空乾燥系統」，成為「全亞洲前3大」的「冷凍．真空乾燥系統」生產業者，除自用之外，希望能推廣台灣在地農產原料加工，並為生物技術產業同業代工，打拚拓展國際市場。

義美食品公司今天在桃園市平鎮區，舉行生機‧生醫中心大樓動土典禮，將投入30億元引...
義美食品公司今天在桃園市平鎮區，舉行生機‧生醫中心大樓動土典禮，將投入30億元引進大型冷凍．真空乾燥系統，將多種農產品轉化為生醫材料。記者張弘昌／攝影
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義美食品公司今天在桃園市平鎮區，舉行生機‧生醫中心大樓動土典禮，將投入30億元引...
義美食品公司今天在桃園市平鎮區，舉行生機‧生醫中心大樓動土典禮，將投入30億元引進大型冷凍．真空乾燥系統，將多種農產品轉化為生醫材料。記者張弘昌／翻攝
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