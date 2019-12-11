「神隊友打群架」－東吳大學EMBA用團體戰思維建立商業生態系

圖／東吳大學 提供 分享 facebook

科技帶動產業環境急遽變化，現在市場競爭早已是「快打慢」，誰能最快反應市場需求調整，誰就會是走到最後的人。而因應商業模式日趨複雜，中小企業該如何注入新思維、新能力？東吳大學EMBA接軌商管專業與市場脈動，串聯業界人脈打造生態系，為企業注入新成長動能。

「共享」是近年最熱的一個詞，科技讓資源共享變得更有效率，改變了人們對所有權的看法。同時，產業也必須面對更複雜的競爭促成更開放、易於連結的世界。不僅商業模式正在透過共享來解決資源不足的問題或創造商機。在這個情況下，資源整合打群架的跨界需求越來越多，東吳大學EMBA因應這股風潮，重新看待業界所需，為企業領航者刺激舊思維翻轉革新，切入不同視野，讓各領域的菁英交流，激發出許多「跨界」火花。

創新經營模式 用共享思維建立生態系

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「科技不斷進步，當原有的經營模式已經不符合現代的潮流，就會引起變革，而東吳商業生態系的概念因應而生」，東吳EMBA邱永和主任這麼告訴我們；曾經擔任東吳大學教務長與公平會副主委的邱永和主任，從政府與學界專長，看見了業界必須整合的大環境需求。邱永和認為，臺灣被譽為亞洲四小龍，但是因為政治經濟以及國際情勢的改變，面臨人才外流以及外在強勢衝擊，過去的光輝不再已經是顯而易見的事實，以往大家習慣單打獨鬥，但現在是國際化的世界，要召集不同領域的專業整合，提升國際競爭力，用打群架的概念，集各所長突破重圍才是首要的目標。而EMBA就是一個能夠提供資源共享的平台，若用創業圈最的話來說，EMBA就是強鏈結虛擬又具備多樣性實境的生態系；也就是說「共同」、「共享」、「共好」的趨勢就是「生態圈」的基本原則。

「近年各大學普遍開設EMBA，多由在職且中高階人士就讀，往往被認定為『菁英俱樂部』，讓晉升學習的殿堂變成了交朋友的地方」邱永和說，「當我們發現這個問題之後，審慎的思考經營的方針，以人為本，思考企業經營者跟高階經理人的需求，讓大家重新進入學習的環境，找到樂趣，並且認知到念東吳EMBA並不是一件輕鬆的事，相反的在一定的壓力下能讓你有所成長，這才是我們教學的理念與堅持。」而在這同時，東吳EMBA也體認到企業經營的不易，畢業生或在學的高階主管，都面臨到企業轉型的困境與國際市場衝擊的危機，所以在2018年號召了東吳商學EMBA的大家族，成立了「東吳商業生態系」，期望透過資源的整合讓 EMBA成為企業賦能的根據地。

協助企業轉型 東吳EMBA協助翻轉經營策略

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東吳商業生態系成立後的第一個成功案例，就是和仕聯合商務空間（HANSE)；傳統商務中心是一個提供辦公傢俱及服務的空間，但隨著科技的進步，服務的提升，商務空間的出現，擔任起企業協助者的角色，提供更多且更廣的服務。

和仕聯合商務空間在2014年成立，商務中心歷經多次的變革與發展，以『時尚、文創、藝術』為三大主軸，力求跨越領域、結合不同元素，塑造一個以凝聚客戶關係、整合產業資源，發展異業結合及同業聯盟。和仕聯合商務空間以專業且高級的辦公空間著稱，在信義區精華地段的高樓層可以遠眺台北市風景提供租戶絕佳的工作環境，也提供租戶網路及APP應用服務，在同業內有著極高的排名。

東吳EMBA第一屆學姊，也是和仕聯合商務空間經營者的曾子若表示: 「和仕聯合商務空間致力於企業級的商業空間服務提供，在這過程中我們不僅是一個空間提供者，更是企業租戶的經營夥伴，提供最優質的環境，充滿人文藝術的氛圍，專業的顧問團隊與合作廠商，在這多年的經營與學習中也從生產導向到服務導向，讓和仕聯合商務空間的服務不只是空間，而是更多人的互動服務，延續每一個在這空間的相遇，提供合宜的空間服務體驗，期間最重要的包含強大的秘書團隊，在每一個動作間的體貼細微都是許多敏銳觀察下的體貼，點點滴滴都是品牌內化後的思考，也就是以人為本。」

於此同時，根據戴德梁行10月份公佈的最新數據，2019年Q3台北市A級商辦租賃創下商辦空置率10年來的新低。看見市場需求急需，和仕聯合商務空間為因應企業數位轉型的挑戰，面對國際商業空間進駐臺灣的趨勢，尋求積極改善且創新的方案，運用東吳商業生態系資源，和仕聯合商務空間從經營策略以及資訊整合兩大方向進行重整。

神隊友助攻 建立強強聯手的梅迪奇效應

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國際知名顧問公司Gartner指出：「2020年 Gartner 十大策略科技趨勢均圍繞著『以人為本的智慧空間』這個核心概念，也是現今科技發展最重要的面向之一。從思考科技對顧客、員工、商業夥伴、社會或其他重要利益關係人會產生什麼樣的影響，企業採取的所有行動都是為了直接或間接影響這些個人和群體，這就是『以人為本』的做法。」

「東吳大學EMBA匯集各產業翹楚，從有政府機關、電信、餐飲、金融、電商、製造、流通、醫療、法律到建築等產業，我們看見並彙整各產業的領域知識(Domain Knowledge)，當我們去年建立東吳商業生態系，就希望從思想立足於不同領域、不同學科、不同文化的交叉點上，共享這些業界菁英的專業知識與能量，創造加成無限的梅迪奇效應。」透過東吳EMBA邱永和主任為和仕聯合商務空間的發展做出建議，並且提供政府補助案申請的顧問諮詢，讓和仕聯合商務空間能擁有更多轉型的動能。

同時，透過東吳商業生態系的整合，更多的「神隊友」出現。第十一屆碩達系統總經理陳相宇加入整合計畫，帶領的團隊以”design thinking”的方法釐清企業現有的問題，協助盤點現有資源，從資訊整合與設計思考兩方向著手，針對和仕聯合商務空間現在與未來提供資訊系統與企業營運規劃與優化方案。從軟體資訊整合做起，第一階段讓網路環境優化與資安管理進化，再到第二階段的應用服務再造，從企業流程、業務管理、客戶體驗服務與機房代管的新業務範圍拓展，更預計將導入物聯網與AI人工智慧應用，協助和仕聯合商務空間轉型為智慧商務空間。

而在轉型中不可或缺的安全監控與管理，則由第七屆校友的晨泰網通董事長陳志銘擔任神隊友來評估導入。商務空間匯集各領域頂尖的企業級租戶，需要高度資通安全，門禁與監控系統全天候管控，以及租戶需要的通訊需求，也可以將混合雲通訊系統提供高效優質通話品質與即時協作能力，不論是電話設備或是手機都可以進行數位溝通及文字音訊及視訊交流與分享，讓企業依會議規模能夠自由選擇戰情管理系統與雲端會議室，安全無虞的加密通訊網路環境，提供最佳的安全隱私服務。晨泰網通運用所長，成為智慧數位商務中心最佳守護夥伴，體現了東吳商業生態系運作的加乘整合。

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擔任凝聚生態系力量核心的邱永和主任認為：「這其實是臺灣中小企業轉型打群體戰需求的縮影，從一開始針對商務空間做了研究與了解，制定策略與改善方案到實際協力轉型造成生態系系友三贏，東吳EMBA對於企業經營不只是理論更重視實務交流。」透過跨產業的合作開啟新的企業發展，東吳商學院EMBA更能結合廣闊高階經營者卓越的眼光以及領導的優勢，打造資訊智能服務、品牌行銷企劃、企業經營管理等多元運用，驅動新獲利模式。

結合東吳EMBA商業生態系，整合產官學資源，翻轉舊有思維，面對未來商業經營的趨勢，成為企業賦能智慧，用創新引領未來的最佳案例。

東吳大學商學院EMBA 109招生網路報名/上傳資料: 108年12月11日 ~ 108年12月26日面試時間: 109年2月8日(六)「專業領域具卓越成就表現資格」審查收件日：請依簡章規定日期親送至本校外雙溪校區教務處招生組如果有任何問題歡迎來信至EMBA@SCU.EDU.TW或洽02-2311-1531 EXT.2871 巫小姐