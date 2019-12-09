麗豐-KY今年整體營運持穩 11月營收4.81億、月增9.03%

麗豐-KY(4137)11月合併營收4.81億元，月增9.03％；累計2019年1至11月合併營收達46.44億元，略受到今年人民幣換算匯率的影響，年增率為12.93％，麗豐-KY今年整體營運保持穩定增溫。

麗豐-KY 表示，主營通路「克麗緹娜」美容加盟連鎖通路的堅強實力，已具體展現在全球加盟店達 4,803 家的規模上，公司與加盟店共同合作不斷致力於提高消費者認同感及顧客回購率，截至目前平均單店業績皆呈現穩步的拉升，尤其是大陸地區「克麗緹娜」的營運表現更為亮眼，其累計前 11 月營收已達人民幣 9.73 億元、年增 17％，是公司累積三十年深耕經營華人美容保養市場，持續推進麗豐集團營運規模放大的重要關鍵。

麗豐集團布局「美業產業鏈」的腳步仍不遺餘力，除現有四大通路包括克麗緹娜、雅樸麗德、新美力、RnD 美甲美睫的規模優勢外，持續拓展美容保健等服務項目，「雅樸麗德」診所即是將生活美容延伸至醫學美容和抗衰老、再生醫學。

麗豐-KY 進一步表示，繼｢雅樸麗德」醫美診所於去年中在北京風光開幕後，經營成效已逐步展開，麗豐-KY 目前規劃在上海、南京再開設三家的自營醫美診所和二家全科診所，期望能創造差異化並提高服務規格，為消費者提供完整及全方位的醫美保健高端服務，麗豐-KY 可望隨著「雅樸麗德」的布局再增添新一波的成長動能，並挹注麗豐-KY整體營運更上一層樓。