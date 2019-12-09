培育電力電網人才 工研院組電網學校頒百萬獎學金

為了培育更多電力電網人才，幫助綠能產業蓬勃成長，工研院號召產學研組成「電網學校暨人才發展聯盟」，提供逾百萬元獎學金，近日電網學校暨人才發展聯盟公布第一屆第二次獎學金得獎名單，最高獎金為3萬元，得獎者包括來自印尼的成功大學學生穆瑞第(Muhammad Rizaldy)、台科大碩士韋宏達、中山大學學生林映汝等26人，其中，獲獎的韋宏達，就為了追逐夢想，毅然辭掉穩定工作投入電力產業，為台灣永續新未來盡份心力。

拿下電網學校就業實務菁英班成績優異獎的台科大電機系碩士韋宏達，曾任研發工程師12年，近年政府推動綠色能源，他考量職場升遷和就業市場前景，先前邊工作邊在工研院電網學校上課，對電力系統有興趣的他，今年6月更待存款足夠和取得家人支持後，在中年時捨棄長期且穩定的薪水，攻讀台科大電機碩士，全力鑽研相關知識，盼未來能轉行從事電機技師或配電工作。

這次獲獎，對年屆40歲的他而言，是非常大的勉勵，韋宏達說，會好好利用3萬元獎學金來持續進修電力學識，努力朝事業第二春的夢想前進。

工研院電網管理與現代化策略辦公室副主任劉志文表示，電力系統是國內各產業拚經濟的基礎，但台灣面臨電力與電網人才缺乏和斷層的難題，為因應近年再生能源蓬勃發展、智慧電網建設與電力產業供應鏈需求，培養人才已是產業發展刻不容緩的議題。

有鑑於此，今年2月工研院攜手產學研界，共同成立「電網學校暨人才發展聯盟」，提供百萬獎學金，結合國內外頂尖名師，包括中山大學、德州大學與台電專業人員等開課，以及媒合業界實習資源和職缺等，希望吸引更多年輕學子和社會人士投入電力領域。

大同公司總處長，同時也是電網學校暨人才發展聯盟獎學金委員會主委的林常平表示，電網學校暨人才發展聯盟公布第一屆第二次獎學金共26人獲獎。另外增設「特別獎」，由聯盟成員健格科技額外贊助1.5萬元獎學金，特別鼓勵從印尼來台學習電力知識的學生穆瑞第，希望未來能有更多的外籍生來台修習電力相關領域學位，增進國際交流。