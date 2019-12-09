鋼筋漲了！豐興本周國內鋼筋每噸漲200元 下半年首見

鋼筋漲了！由於近期國內外廢鋼持續上漲，在成本推升下，豐興（2015）本周國內鋼筋每公噸上漲200元，今年下半年首見。國內廢鋼本周每公噸也上漲200元，型鋼產品則維持平盤。豐興表示，廢鋼、鋼筋售價第四季上漲，有利明年首季營收增加。

豐興觀察，國內廢鋼自10月下旬以來，每公噸上漲約800元，廢鋼每周盤價已多次調漲價格。廢鋼成本不斷增加下，鋼筋凍漲多周後，本周價格首度調漲。

豐興本周廢鋼收購價上漲至每公噸為7900元，鋼筋每公噸為1萬5900元，型鋼價格每公噸為2萬500元。

國際原物料行情方面，豐興觀察，美國大船廢鋼本周無報價；日本2H廢鋼本周報價每公噸上漲至270美元，美國貨櫃廢鋼本周報價每公噸上漲至258美元，澳洲鐵礦砂每公噸由87.25美元上漲至89.4美元。

豐興指出，今年第四季來，在需求暢旺以及出貨獎金等行銷策略下，鋼筋出貨量穩定，在所有產品中表現相對亮眼；現在售價上漲，客戶出貨意願有望增溫，受惠國內營建、公共工程及廠辦等案量增加，出貨成長動能可望延續到明年首季。不過，鋼市今年欠佳，今年截至十一月為止，累計營收為252.64億元，年減10.95%；自結稅前盈餘為20.93億元，遜於去年同期33.32億元。