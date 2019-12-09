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世界最長室內溜滑梯 台創新天堂樂園獲金氏紀錄

2019-12-09 11:21經濟日報 記者游智文／即時報導

台開集團繼今年獲金氏世界紀錄之「最大瓷磚壁畫」、「世界最大畫作」後，其台創新天堂樂園再獲「金氏世界紀錄最長室內溜滑梯」認證(Guinness World Records of longest indoor slide)，長度74.638公尺。

金氏世界紀錄認證官Louis Jelinek12月7日到現場授證，由台開集團董事長邱復生代表接受證書。

台開集團董事長邱復生表示，新天堂樂園溜滑梯三年前設計時，最初想法就是如何在商場內有一個平日或有突發狀況時一個更安全的逃生設備功能，於是發想一個可以回到童年快樂回憶的童趣溜滑梯，彎度斜度為13度，與大家國小時候記憶的一模一樣，同時以人的生命安全為出發點，溜滑梯從5樓到地下一樓，出口是地下室。

邱復生表示，自明年1月1日起，凡親自體驗過最長室內溜滑梯的朋友，現場將頒發一張小圖卡認證，證明挑戰金氏世界紀錄最長室內溜滑梯成功，以茲紀念與證明，也在花蓮留下美好的回憶。

金氏世界紀錄之最長室內溜滑梯，長度為74.638公尺，約有6層樓高，從五樓溜到地下一樓，只要15秒，經過近一年運營，逾5萬人次體驗過這最長室內溜滑梯。

圖／台開提供
圖／台開提供
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金氏世界紀錄台開邱復生

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