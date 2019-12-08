德麥11月營收3.5億元 創歷史同期新高

德麥（1264）8日公布11月營收約3.5億元，雖微幅增1.2%，但仍創歷史同期新高；今年累計前11個月營收為36.5億元，年增1.98%。德麥主管表示，主要是大陸成長強勁，拿到二大烘焙巨頭貴陽惠誠與雲南嘉華等連鎖系統大單子，等於成功攻下大陸西南版圖；12月預期會有春節備貨，成長可期。

德麥主管提到，11月營收創歷史同期新高，是因大陸業績成長4.85%，前11個月成長7%，高品質的日本粉為主要成長動能；另外，今年第4季拿下烘焙業西南王，包括貴陽惠誠與雲南嘉華等連鎖系統大客戶的大單子，切入客戶的片狀奶油產品，大客戶貢獻成效顯著，可說產品端和客戶端都有斬獲。

今年12月依然會有這兩大客戶的貢獻，而今年的春節備貨也會在12月反映一部分業績。

德麥也在今年11月與全球前三大乳酪製品大廠、法國Savencia Fromage & Dairy集團，進行台灣區總代理簽約，為德麥切入高檔奶油市場的里程碑，將於今年年底開始銷售。德麥總座吳文欽表示，德麥的台灣烘焙市場今年景氣不佳，衰退1至2%，相信引進新品牌，明年起台灣市場一定會有成長。