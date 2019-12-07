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星宇航空尾牙曝光！暴增至近千員工 網羨慕：顏值超高

星宇航空尾牙曝光！暴增至近千員工 網羨慕：顏值超高

2019-12-07 18:27聯合新聞網 綜合報導

今年星宇航空尾牙，在台北萬豪酒店舉辦，近1000人首次齊聚一堂。圖／取自星宇航空...
今年星宇航空尾牙，在台北萬豪酒店舉辦，近1000人首次齊聚一堂。圖／取自星宇航空粉專
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星宇航空昨（6）日在台北萬豪酒店舉辦歲末尾牙，從員工300人暴增到今年近1000人，對比去年首次尾牙在晶華酒店自助餐廳的大合照，明顯更聲勢浩大，令關注的網友們稱讚員工顏值超高，也有人許願「想加入」。

星宇航空計畫明年1月23日首航，早在5月大規模擴增300位員工，起薪依工作內容及求職者個人經歷，平均為3.5萬元到4.5萬元。董事長張國煒曾自信地說自己照顧員工很出名，機票員工價優於華航、長榮，還照顧員工配偶並做到兩性平權，不過他強調航空業是辛苦的，若沒熱情只想著賺薪水「那勸大家不要來」。

星宇航空粉專表示，昨日全體員工身體力行遵照指示，合法停班半日赴宴，今年近1000人首次齊聚一堂，共送出近300份大獎。張國煒也不忘喊話「星宇航空將肩負國人對國航的期待，更要以人為本的出發點，服務品質要到位！」，甚至有員工開心地說，「雖然沒抽到獎品，但能夠跟網紅董事長合照，已經是最棒的禮物了」。

「哇！好壯觀的場面」網友們紛紛表示很感動，能跟有夢想的老闆一起工作好幸福，「還沒首航，就這麼多員工，K董魅力果然不同凡響」、「羨慕在星宇工作的人」、「員工顏值都好高唷！」。

去年星宇航空在晶華酒店舉辦，首次尾牙全體大合照。圖／取自星宇航空粉專
去年星宇航空在晶華酒店舉辦，首次尾牙全體大合照。圖／取自星宇航空粉專
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今年星宇航空尾牙，董事長張國煒抽出近300大獎。圖／取自星宇航空粉專
今年星宇航空尾牙，董事長張國煒抽出近300大獎。圖／取自星宇航空粉專
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今年星宇航空尾牙。圖／取自星宇航空粉專
今年星宇航空尾牙。圖／取自星宇航空粉專
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今年星宇航空尾牙。圖／取自星宇航空粉專
今年星宇航空尾牙。圖／取自星宇航空粉專
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今年星宇航空尾牙，共送出近300份大獎。圖／取自星宇航空粉專
今年星宇航空尾牙，共送出近300份大獎。圖／取自星宇航空粉專
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星宇航空員工開心地與董事長合照。圖／取自星宇航空粉專
星宇航空員工開心地與董事長合照。圖／取自星宇航空粉專
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今年星宇航空尾牙。圖／取自星宇航空粉專
今年星宇航空尾牙。圖／取自星宇航空粉專
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星宇航空張國煒尾牙

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