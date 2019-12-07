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超萌貼圖、網紅影片 LINE、HAPPY GO讓公益變新潮

2019-12-07 14:33經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

除了捐零錢、發票，現在更流行捐出自己累計的消費點數，或者在LINE上購買貼圖等流行新潮的方式來做公益。

根據統計，LINE Pay「愛心捐款」今年上半年總捐款筆數逾8.1萬筆，總計募款金額逾3,785萬元。其中，單一用戶累積最高捐款金額為17萬7,800元，在捐款頻率上，透過 LINE Pay 捐款的用戶，平均每位達3.37次，高於去年全年的平均值2.83次。

此外，LINE 貼圖也成了號召民眾愛心捐暖的公益新媒介。LINE Taiwan表示，像是關懷流浪動物的「浪浪別哭」，還有關心嘉義偏鄉兒童課輔班困境的「鹿與熊的陪伴時光」，以擁有捲捲頭髮的咕咕和玲玲，下課後與動物好朋友們的趣味日常，有台灣黑熊與梅花鹿的陪伴…等可愛貼圖，都曾引起廣大迴響。

HAPPY GO的捐點傳愛則發現，新竹市則以近千人捐點的人數奪冠、其次為新北市板橋及桃園中壢，若以性別來看，熱衷捐點傳愛以女性居多，男女比為1:4，又以經常消費服飾配件、美容保養及食品的女性較多。

同時，HAPPY GO也發現，每年歲末年終時，是卡友愛心大噴發的季節。卡友經年累月存下來的點數，有非常多的卡友選擇在歲末一次捐出來，或是在歷經周年慶的洗禮後，將尚未拿去消費折扣的點數捐出來，所以每年12月份都是捐點高峰，佔全年捐點的九成左右，一整年下來最高可創造捐出3000萬點的點數愛心。

另，HAPPY GO還發現，今年10月公益影片上線，藉由看影片衝高點閱方式來做公益，以及網紅的同步曝光宣傳，不僅提升HAPPY GO公益形象，卡友整體捐點數也比去年同期多出近10萬點，顯示消費者樂於接收新的公益捐點方式，連帶觸動整體公益捐點的單筆捐贈總數情況。

HAPPY GO首次推出LINE公益貼圖，下載所得將全數捐贈給家扶基金會、唐氏症...
HAPPY GO首次推出LINE公益貼圖，下載所得將全數捐贈給家扶基金會、唐氏症基金會、世界展望會、聯合勸募協會、伊甸基金會、麥當勞叔叔之家、喜憨兒基金會及兒童福利聯盟等社福團體。 圖／HAPPY GO提供
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