超萌貼圖、網紅影片 LINE、HAPPY GO讓公益變新潮

除了捐零錢、發票，現在更流行捐出自己累計的消費點數，或者在LINE上購買貼圖等流行新潮的方式來做公益。

根據統計，LINE Pay「愛心捐款」今年上半年總捐款筆數逾8.1萬筆，總計募款金額逾3,785萬元。其中，單一用戶累積最高捐款金額為17萬7,800元，在捐款頻率上，透過 LINE Pay 捐款的用戶，平均每位達3.37次，高於去年全年的平均值2.83次。

此外，LINE 貼圖也成了號召民眾愛心捐暖的公益新媒介。LINE Taiwan表示，像是關懷流浪動物的「浪浪別哭」，還有關心嘉義偏鄉兒童課輔班困境的「鹿與熊的陪伴時光」，以擁有捲捲頭髮的咕咕和玲玲，下課後與動物好朋友們的趣味日常，有台灣黑熊與梅花鹿的陪伴…等可愛貼圖，都曾引起廣大迴響。

HAPPY GO的捐點傳愛則發現，新竹市則以近千人捐點的人數奪冠、其次為新北市板橋及桃園中壢，若以性別來看，熱衷捐點傳愛以女性居多，男女比為1:4，又以經常消費服飾配件、美容保養及食品的女性較多。

同時，HAPPY GO也發現，每年歲末年終時，是卡友愛心大噴發的季節。卡友經年累月存下來的點數，有非常多的卡友選擇在歲末一次捐出來，或是在歷經周年慶的洗禮後，將尚未拿去消費折扣的點數捐出來，所以每年12月份都是捐點高峰，佔全年捐點的九成左右，一整年下來最高可創造捐出3000萬點的點數愛心。