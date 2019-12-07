超商超市化身公益平台 夜市老闆每日到門市捐數百元

歲末年終將至，也進入民眾寒冬送暖、發揮愛心做公益的高峰期，而超商、超市遍布全台，且超商24小時不打烊，民眾只要透過店舖櫃檯旁的零錢捐箱，隨手投零錢、捐發票，或透過代收，就能做公益。

根據統計，7-ELEVEN今年1~11月累計零錢捐募款金額超過1.5億元，不僅較去年同期成長近一成，也高居各通路之冠，其中今年2、9、11月的成長幅度最高，更創下歷史同期新高。而「全家」FamiPort小額捐款與公益代收今年1~10月已達30萬筆，金額約4.5億元。

值得一提的是，超商、超市不只是公益平台，近來則更進一步提供急難救助。全聯慶祥基金會幫助陷入困境家庭的「急難救助專案」服務，累計六年來已投入超過3.2億元，涵蓋緊急生活扶助、醫療輔助及喪葬扶助三類，並針對長期缺乏物資的個案，供應半年份的愛心福利卡，協助急難家庭的需要。

全家也自今年冬天攜手全球定位推出全新捐物機制-村里平安箱，愛心民眾即日起至2020年8月30日可至店舖認購村里平安箱（500元／箱），內含白米、麵條、罐頭等價值580元的基本生活物資，而需協助的弱勢族群只要至FamiPort機台列印平安箱申請單，經村、里長確認需求並媒合成功，即可連續三個月、每月2次（每月1號、16號）至店舖領取平安箱物資。

萊爾富則回歸最原始的方式，鎖定偏鄉學校，連續4年於門市發起愛心物資箱的募集活動，募集的物資從第一年的蛋跟水開始，到目前的民生物資，包含米、麵條、醬油、沙拉油、調理包、罐頭等民生必需品，募集期間民眾熱心參與，每年所募集到的物資箱堆積起來超過2座101大樓的高度。萊爾富並串連起社會大眾愛心的最後一哩路，由萊爾富員工自組車隊，親送物資箱至偏鄉學校。

超商、超市業者紛紛表示，零錢捐多在農曆春節那個月份達到高峰。此外，全家還發現，除了1、2月過年為善款金額最高峰之外，8月暑假期間則是另一高峰，且全家又以 19歲以下年輕族群零錢捐參與度最高，顯示該族群偏好隨手捐零錢的公益模式，而暑假進店購物頻率增加，也明顯帶動暑假零錢捐成為次要高峰。

進一步分析零錢捐的店舖商圈類型，全聯和7-ELEVEN都發現，全年平均捐款金額以台中、高雄等中南部門市較高。

7-ELEVEN指出，高雄市岡燕門市便已蟬聯第二年募款冠軍，由於位於岡山文賢菜市場，因為大部分是現金交易，顧客也會習慣把手上的零錢投入捐款箱。門市更有位時常來捐款的熟客阿姨，因為相信捐款會為自己帶來好運，每周都至少來門市捐款1~2次。

此外，第二名的高雄市興安邦門市，靠近三民區行政中心，觀察常有軍公教人員到門市捐款，像是有軍人爸爸平常就會捐款外，家中還會特別擺放存錢筒，每年約在年底會把豬公帶來門市捐款。而排行第八名的高雄市新立寧門市，則有位六合夜市的排骨酥湯攤販固定每天上工前、收工後都會到門市捐款200、300元。

全聯福利中心則觀察彰化秀水門市每隔一、二個月則都會有一名約莫30多歲的男性熟客固定到門市捐出3、4張千元大鈔。

不過，萊爾富也發現，隨著支付方式越來越多元，出門不用帶現金即可消費，消費者不會有找零可捐，所以消費零錢捐的整體金額有出現停滯不前的現象。

但，全聯福利中心的婆媽大軍仍是愛心滿滿，原擔心民眾透過行動支付PX Pay購物後，捐贈比例會降低，但仍有部分客人使用PX Pay結帳後，還是會發揮愛心順道摸摸口袋零錢，投入零錢箱做公益。

同時，今年全聯福利中心也新推出免費的「家庭募款箱」，擁有福利熊的可愛外型，小巧且便於攜帶，民眾可以呼朋引伴，或者自行存錢集滿一小箱，再一起投入門市零錢箱，增加民眾做公益的便利性。