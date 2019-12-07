親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

台南「中國城」重生！世界7大令人期待公園快開放了

塑膠袋要錢、大行李搭車要預約！明年玩日本必知9件事

超商超市化身公益平台 夜市老闆每日到門市捐數百元

2019-12-07 14:09經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

歲末年終將至，也進入民眾寒冬送暖、發揮愛心做公益的高峰期，而超商、超市遍布全台，且超商24小時不打烊，民眾只要透過店舖櫃檯旁的零錢捐箱，隨手投零錢、捐發票，或透過代收，就能做公益。

根據統計，7-ELEVEN今年1~11月累計零錢捐募款金額超過1.5億元，不僅較去年同期成長近一成，也高居各通路之冠，其中今年2、9、11月的成長幅度最高，更創下歷史同期新高。而「全家」FamiPort小額捐款與公益代收今年1~10月已達30萬筆，金額約4.5億元。

值得一提的是，超商、超市不只是公益平台，近來則更進一步提供急難救助。全聯慶祥基金會幫助陷入困境家庭的「急難救助專案」服務，累計六年來已投入超過3.2億元，涵蓋緊急生活扶助、醫療輔助及喪葬扶助三類，並針對長期缺乏物資的個案，供應半年份的愛心福利卡，協助急難家庭的需要。

全家也自今年冬天攜手全球定位推出全新捐物機制-村里平安箱，愛心民眾即日起至2020年8月30日可至店舖認購村里平安箱（500元／箱），內含白米、麵條、罐頭等價值580元的基本生活物資，而需協助的弱勢族群只要至FamiPort機台列印平安箱申請單，經村、里長確認需求並媒合成功，即可連續三個月、每月2次（每月1號、16號）至店舖領取平安箱物資。

萊爾富則回歸最原始的方式，鎖定偏鄉學校，連續4年於門市發起愛心物資箱的募集活動，募集的物資從第一年的蛋跟水開始，到目前的民生物資，包含米、麵條、醬油、沙拉油、調理包、罐頭等民生必需品，募集期間民眾熱心參與，每年所募集到的物資箱堆積起來超過2座101大樓的高度。萊爾富並串連起社會大眾愛心的最後一哩路，由萊爾富員工自組車隊，親送物資箱至偏鄉學校。

超商、超市業者紛紛表示，零錢捐多在農曆春節那個月份達到高峰。此外，全家還發現，除了1、2月過年為善款金額最高峰之外，8月暑假期間則是另一高峰，且全家又以 19歲以下年輕族群零錢捐參與度最高，顯示該族群偏好隨手捐零錢的公益模式，而暑假進店購物頻率增加，也明顯帶動暑假零錢捐成為次要高峰。

進一步分析零錢捐的店舖商圈類型，全聯和7-ELEVEN都發現，全年平均捐款金額以台中、高雄等中南部門市較高。

7-ELEVEN指出，高雄市岡燕門市便已蟬聯第二年募款冠軍，由於位於岡山文賢菜市場，因為大部分是現金交易，顧客也會習慣把手上的零錢投入捐款箱。門市更有位時常來捐款的熟客阿姨，因為相信捐款會為自己帶來好運，每周都至少來門市捐款1~2次。

此外，第二名的高雄市興安邦門市，靠近三民區行政中心，觀察常有軍公教人員到門市捐款，像是有軍人爸爸平常就會捐款外，家中還會特別擺放存錢筒，每年約在年底會把豬公帶來門市捐款。而排行第八名的高雄市新立寧門市，則有位六合夜市的排骨酥湯攤販固定每天上工前、收工後都會到門市捐款200、300元。

全聯福利中心則觀察彰化秀水門市每隔一、二個月則都會有一名約莫30多歲的男性熟客固定到門市捐出3、4張千元大鈔。

不過，萊爾富也發現，隨著支付方式越來越多元，出門不用帶現金即可消費，消費者不會有找零可捐，所以消費零錢捐的整體金額有出現停滯不前的現象。

但，全聯福利中心的婆媽大軍仍是愛心滿滿，原擔心民眾透過行動支付PX Pay購物後，捐贈比例會降低，但仍有部分客人使用PX Pay結帳後，還是會發揮愛心順道摸摸口袋零錢，投入零錢箱做公益。

同時，今年全聯福利中心也新推出免費的「家庭募款箱」，擁有福利熊的可愛外型，小巧且便於攜帶，民眾可以呼朋引伴，或者自行存錢集滿一小箱，再一起投入門市零錢箱，增加民眾做公益的便利性。

全聯也於昨（6）日在官方Youtube、facebook上線公益廣告片《不能倒下的人》，以「 命運也許會擊倒一個人，但無法擊倒愛他的人」為題，讓有急難需求的民眾知道，全聯將會提供支持，伴隨度過低潮。

萊爾富以回歸最原始的方式，鎖定偏鄉學校，連續4年於門市發起愛心物資箱的募集活動，...
萊爾富以回歸最原始的方式，鎖定偏鄉學校，連續4年於門市發起愛心物資箱的募集活動，並由萊爾富員工自組車隊，親送物資箱至偏鄉學校。 圖／萊爾富提供
分享
2019年7-ELEVE把愛找回來第三季公益募款透過雙愛心大使的參與展現2大新亮...
2019年7-ELEVE把愛找回來第三季公益募款透過雙愛心大使的參與展現2大新亮點，包括為活動量身打造白白造型的熊耳朵零錢袋，還有透過虛實整合的概念共同拍攝公益短片。 圖／7-ELEVEN提供
分享
女星徐若瑄擔任罕病公益大使，邀請民眾發揮愛心，到各地全聯福利中心捐出零錢，支持「...
女星徐若瑄擔任罕病公益大使，邀請民眾發揮愛心，到各地全聯福利中心捐出零錢，支持「罕病弱勢兒童學習培力計畫」。 圖／全聯福利中心提供
分享

捐款全聯全家

延伸閱讀

準度產量僅次柯瑞全票MVP年 伯坦斯化身瘋狂...

全聯泡麵一年銷量破億 熱銷泡麵五大天王出爐

全聯獨賣福灣巧克力甜點、家樂福推金獎鐵觀音巧...

美到犯規！全聯We Sweet紅寶石巧克力甜...

相關新聞

老字號零食大廠搶攻耶誕商機 乖乖這麼出招令人驚喜

2019-12-07 12:41

政院核定南科橋頭園區 估增加逾7500個工作機會

2019-12-07 11:49

集保熱區／集保捐血、義賣傳愛 營造社會共好

2019-12-07 13:53

跨「螢」求贏 行動端體驗定成敗

2019-12-07 13:53

實體3C通路拚電商 服務造優勢

2019-12-07 13:53

看好買氣 潤泰新推四大住宅案

2019-12-07 02:25

潤泰新轉彎 搶搭商辦熱

2019-12-07 02:25

乖乖易主 三地集團掌經營權

2019-12-07 01:34

「三地開發」南台灣起家 多路拓版圖

2019-12-07 01:34

境外包機旅客補助 鬆綁

2019-12-06 23:15

全台最大「TSUTAYA BOOKSTORE」 落腳CITYLINK南港店

2019-12-06 19:25

智慧眼鏡看行動電影 明年可望用於微創手術

2019-12-06 19:07

南科廠商智慧高階醫材 參與醫療科技展閃亮登場

2019-12-06 18:20

進駐全台最大蔦屋書店 路易莎不排除插旗日本

2019-12-06 18:18

張榮發基金會獲首屆「教育部海洋教育推手獎」

2019-12-06 17:52

鉅虹美學館黃騰萱創作個展 《光與詩的水岸》開展

2019-12-06 17:24

蔡英文：重塑高雄產業 成為下一世代風電產業重鎮

2019-12-06 17:15

工研院2技術 獲科技產業奧斯卡「全球百大科技研發獎」

2019-12-06 17:02

遠雄港董事長證實 反送中掀起物流業新商機

2019-12-06 15:37

嘉泥沖繩飯店 明年開幕接單旺

2019-12-06 14:45

本土書店掀閉店潮 蔦屋書店開全台最大店成功秘訣是？

2019-12-06 11:51

日韓牌夾殺…超冷門染髮筆1天狂銷2萬支 洗髮老品牌為何42年長紅？

2019-12-06 10:46

慘！住房率35%未來會更慘 旅館歹時機拚加盟給「保證營收」管用嗎？

2019-12-06 09:34

高績效教練／創新思維 迎接未來產業

2019-12-06 03:17

管理錦囊／挑管理工具速配擺第一

2019-12-06 03:17

策略經營／台灣之星總座賴弦五 結盟衝5G做大商機

2019-12-06 03:17

顯而立見／確定商業目的 再用數據驗證

2019-12-06 03:17

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

第五屆傳善獎頒獎典禮 善愛精神永續傳承

2019-11-28 13:55

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

國銀海外聯貸案踩雷 國泰金：未參與

2019-12-06 18:32

郭台銘見川普談威州案 鴻海董座劉揚偉：投資如期進行

2019-12-06 19:33

太陽光電添三獎勵 產業利多

2019-12-06 23:20

高通再推新晶片 台積吃補

2019-12-07 01:33

上海國儲聯貸爆雷 富邦金：旗下銀行未參與

2019-12-06 17:42

上海國儲聯貸案／金融業徹查 防連環爆

2019-12-06 23:56

工研院2技術 獲科技產業奧斯卡「全球百大科技研發獎」

2019-12-06 17:02

國銀又踩雷 國泰金總座李長庚：吸取教訓、從中壯大

2019-12-06 17:07

郭台銘分享和川普合照：謝謝白宮好友稍來的照片

2019-12-07 13:45

乖乖易主 三地集團掌經營權

2019-12-07 01:34

該先買終身醫療或實支實付？

2019-12-06 14:33

遠雄港董事長證實 反送中掀起物流業新商機

2019-12-06 15:37

上海國儲聯貸案／踩雷國銀 增提備抵呆帳

2019-12-06 23:56

明年離岸風電費率降至5.0946元 僅這家開發商可能適用

2019-12-06 21:38

郭明錤預測 蘋果明年將推五款新機

2019-12-07 01:09

潤泰新轉彎 搶搭商辦熱

2019-12-07 02:25

氣候變遷竟危及金融穩定 央行說分明

2019-12-06 14:50

郭台銘現身鴻海威州園區：設備投產明年更重要

2019-12-07 13:00

高雄銀提案 比照公股行庫給退休人員優存遭疑

2019-12-06 20:41

林百里：AI能助精準醫療 但還需10年

2019-12-06 14:47

看好買氣 潤泰新推四大住宅案

2019-12-07 02:25

少量多樣接單服務好 社頭織襪業者景氣低迷中異軍突起

2019-12-06 18:08

總統：高雄 風電新重鎮

2019-12-06 23:16

今年投資率22.4％ 衝八年高點

2019-12-06 23:19

友達孵小金雞 友達頤康明年邁入高速成長

2019-12-07 13:07

台電火力電廠 擴大降載

2019-12-07 00:15

新光攻大健康 要賺健身財

2019-12-06 23:13

搶國旅刷手 4銀行優惠戰 最高現金回饋2％

2019-12-07 00:36

全台最大「TSUTAYA BOOKSTORE」 落腳CITYLINK南港店

2019-12-06 19:25

「三地開發」南台灣起家 多路拓版圖

2019-12-07 01:34

台灣虎航「新潟」上映 越光米、神隱少女盆舟不可錯過

2019-12-06 16:22

離岸風電費率大降 剩1業者適用

2019-12-06 23:36

華邦電董座焦佑鈞：記憶體已止跌回穩

2019-12-06 23:32

至上揪伴 進軍HIV快篩

2019-12-06 23:47

109年躉購費率出爐 太陽能業者：接地氣

2019-12-06 18:16

宏泰壽給企業假投保真理財 遭金管會罰120萬元

2019-12-06 19:26

台新投信ETF產品多元化 滿足市場

2019-12-07 03:42

新光點子王吳東進 引進彈跳課

2019-12-06 23:13

政院核定南科橋頭園區 估增加逾7500個工作機會

2019-12-07 11:49

醫療科技創新論壇／ICT結合生技 台廠新商機

2019-12-07 02:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top