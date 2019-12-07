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台中律師公會 結盟好禮協會、連鎖加盟促進協會分會

2019-12-07 13:21經濟日報 記者宋健生／即時報導

台中市律師公會、台中市好禮協會及台灣連鎖加盟促進協會台中分會今（7）日共同宣布結盟，三方將透過異業交流合作，增加品牌曝光效果，擴大巿場占有率。

另外，有專業領域的律師加入，也可以爭取利益最大化，尋求更多發展機會、開拓無限商機，實現互利共贏。

今天的跨業結盟儀式，於台中高鐵站旁的臻愛花園飯店舉行，在台灣連鎖加盟促進協會理事長李日東、台中市律師公會副理事長楊銷樺的見證下，由台中市律師公會理事長黃幼蘭、台中市好禮協會理事長鄭人豪、台灣連鎖加盟促進協會台中分會長張耀文共同宣布結盟。

黃幼蘭表示，目前企業主及專業服務人士，並不容易跨領域相互接觸交流，若藉由三方不同領域的協會聯盟，互助並共享資源，可促進彼此會員間的認識及進一步交流，更能彼此互惠，推動相關合作事宜。而這也是律師團體與產業團體，第一次以協會方式，正式交流。

目前，台中市律師公會會員數約3,200人，會員都是執業律師，透過律師的法律專業，可提供即時諮詢及法律知識分享。

台灣連鎖加盟促進協會全台有421家會員、20萬家分店，從業人員超過110萬人，去年產值達2.7兆元；而台中分會有100多家會員，成員以連鎖加盟總部為主，還有周邊相關茶葉產業及食品相關製造業，並以連鎖早餐、飲品成員為主。

台中市好禮協會目前業者約45家，是經由每年度巿政府舉辦「台中市十大伴手禮」所產生的商家，才有資格進入協會，相對各品牌品質也能相對提高，業者以糕餅、食品、精品及咖啡為主。

鄭人豪表示，三方合作之後，期待能夠開創出新的通路及產業產品新亮點。張耀文也說，未來期待輪流舉辦交流活動，增加彼此會員間的交流，若能發揮帶頭作用，也歡迎優質公、協會加入交流，並且以優良的審查機制，使聯盟質量提升。

在台灣連鎖加盟促進協會理事長李日東（左一）、台中市律師公會副理事長楊銷樺（右一）...
在台灣連鎖加盟促進協會理事長李日東（左一）、台中市律師公會副理事長楊銷樺（右一）的見證下，由台中市律師公會理事長黃幼蘭（中）、台中市好禮協會理事長鄭人豪（右二）、台灣連鎖加盟促進協會台中分會長張耀文（左二）共同宣布結盟。 記者宋健生／攝影
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台中市好禮協會會員並在會場展示精選的商品。 記者宋健生／攝影
台中市好禮協會會員並在會場展示精選的商品。 記者宋健生／攝影
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三方不同領域的協會聯盟，互助並共享資源，可促進彼此會員間的認識及進一步交流。 記...
三方不同領域的協會聯盟，互助並共享資源，可促進彼此會員間的認識及進一步交流。 記者宋健生／攝影
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連鎖加盟伴手禮

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