台中律師公會 結盟好禮協會、連鎖加盟促進協會分會

台中市律師公會、台中市好禮協會及台灣連鎖加盟促進協會台中分會今（7）日共同宣布結盟，三方將透過異業交流合作，增加品牌曝光效果，擴大巿場占有率。

另外，有專業領域的律師加入，也可以爭取利益最大化，尋求更多發展機會、開拓無限商機，實現互利共贏。

今天的跨業結盟儀式，於台中高鐵站旁的臻愛花園飯店舉行，在台灣連鎖加盟促進協會理事長李日東、台中市律師公會副理事長楊銷樺的見證下，由台中市律師公會理事長黃幼蘭、台中市好禮協會理事長鄭人豪、台灣連鎖加盟促進協會台中分會長張耀文共同宣布結盟。

黃幼蘭表示，目前企業主及專業服務人士，並不容易跨領域相互接觸交流，若藉由三方不同領域的協會聯盟，互助並共享資源，可促進彼此會員間的認識及進一步交流，更能彼此互惠，推動相關合作事宜。而這也是律師團體與產業團體，第一次以協會方式，正式交流。

目前，台中市律師公會會員數約3,200人，會員都是執業律師，透過律師的法律專業，可提供即時諮詢及法律知識分享。

台灣連鎖加盟促進協會全台有421家會員、20萬家分店，從業人員超過110萬人，去年產值達2.7兆元；而台中分會有100多家會員，成員以連鎖加盟總部為主，還有周邊相關茶葉產業及食品相關製造業，並以連鎖早餐、飲品成員為主。

台中市好禮協會目前業者約45家，是經由每年度巿政府舉辦「台中市十大伴手禮」所產生的商家，才有資格進入協會，相對各品牌品質也能相對提高，業者以糕餅、食品、精品及咖啡為主。