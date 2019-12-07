舊振南晶華酒店門市 新推漢餅午茶及體驗課程

老字號舊振南於晶華酒店一樓打造「百年製餅溫度與現代生活美學」的創新體驗空間，以傳統元素與現代線條交錯的空間代表著舊振南老店編織出新形象，同時也是首間推出下午茶服務與漢餅手作體驗課程的台北門市，突破以往商店模式讓台灣糕餅更躍上一層。

舊振南也攜手晶華酒店點心房，雙方共同研發四季限定甜點，中式經典與浪漫法式交織的創新糕點「舊振南年節限定-福巧晶喜三重奏」驚艷味蕾。

舊振南位於晶華酒店一樓的嶄新空間，外觀的特殊紅漆「胭脂紅」，近看時能看到藝術家繪製手法中的細密與層次感，如同師傅練餡製餅時融入的職人精神一般。

內部空間內運用了台灣傳統建築元素中的藤編，原木、水磨石作為發想，呼應舊振南承襲百年製餅的技術，再以簡單自然的線條傳達食物原味不加入添加物的理念。

舊振南並在晶華一樓新店推出進軍台北的首間下午茶服務的門市，經典茶食套餐包含迷你漢餅兩個（綠豆椪、紅豆餅、芋頭酥、香蘭餅口味任選）、梅子糕一個、茶品一壺。並同時推出漢餅手作體驗課程，內容包含鳳梨酥深度手作體驗及舊振南經典茶食套餐一份，同時提供午茶饗宴與手作體驗。

新店並推出晶華獨家禮盒—喜紅系列，以舊振南經典大紅禮盒，搭配手工精緻質感，高雅大方，每款禮盒搭配漢字祝福印記小卡，讓「禮」變得更具特色與傳情意義。