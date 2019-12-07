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網友揭好市多「神秘禁區」 多人響應：應禁兒童進入

韓贏謝龍介要請雞排2700份 館長：小英贏我請1萬份

下班心好累 髒衣服放進智能櫃就能包辦洗、燙、摺

2019-12-07 12:53經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

最近氣溫驟降，是該為衣服換季的時候了，許多衣物、床單都該拿出來清洗，但天氣濕冷，又上了一整天的班，回到家都晚了，一想到還要洗衣服就覺得心好累。智能櫃公司「掌櫃」自即日起與「易立洗」合作，推出接地氣的洗衣服務，全台近1,000個掌櫃櫃點都可送洗，解決大家換季時的衣櫃難題。

習慣把衣服送洗的上班族吳先生說：「每天下班都很晚了，一想到要洗衣服都覺得心好累，沒有多餘心力和時間去處理這件事，現在知道有這種無人櫃的服務，我覺得挺好的，只要把衣服放進櫃子，就有人幫我洗了，好方便啊！」

掌櫃公關江欣潔表示，掌櫃不只可以寄取包裹、繳費，現在多了送洗衣物服務，消費者隨時能享受這樣平價高品質的服務，把洗衣這件小事變得更輕鬆，不用再煩惱堆積如山的髒衣該如何處理，透過科技讓消費者的日常生活更方便。

江欣潔指出，民眾只要在「易立洗」官網填單後，接著將待洗衣物妥善包裝後，放入「掌櫃」櫃點，就可輕鬆完成寄送，經過易立洗估價、匯款付費，並完成洗滌、整燙作業後，洗淨的衣物會再寄到指定掌櫃櫃點取回。即日起至2020年2月29日，透過掌櫃洗衣服務，單筆還可現折50元。

易立洗負責人陳春生進一步說明，這次與掌櫃的合作，能夠提供更彈性的收取件時間，把整個收、取件的服務範圍再擴大，除了飲食外送服務外，也把洗衣服務正式跨入到懶人經濟的範疇，更能夠深入到全台用戶的家中。

掌櫃結合專業洗衣服務，洗燙摺都包辦，輕鬆解決消費者的民生問題。 圖／掌櫃提供
掌櫃結合專業洗衣服務，洗燙摺都包辦，輕鬆解決消費者的民生問題。 圖／掌櫃提供
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