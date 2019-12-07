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網友揭好市多「神秘禁區」 多人響應：應禁兒童進入

老字號零食大廠搶攻耶誕商機 乖乖這麼出招令人驚喜

2019-12-07 12:41經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

提到乖乖，你會想到什麼？是傳承半世紀的奶油椰子綠乖乖，還是長輩記憶當中最深刻的五香乖乖？今年冬天，乖乖特別在於全聯推出獨家限定商品-「乖乖巧克力脆片」及「乖乖巧克力脆捲」。同時，還首次跨界聯名，攜手 Dazzling Café推出「乖乖聯名甜點」，搶攻耶誕節商機，自即日起至12月25日販售。

乖乖指出，「乖乖巧克力脆片」及「乖乖巧克力脆捲」使用日本獨家浸潤工法，將巧克力滲透進入毛細孔，讓每一口的口感不只酥脆，還帶有濃郁的巧克力香氣。

同時，乖乖還首次攜手Dazzling Café推出耶誕限定聯名甜點，內含甜點及飲品。甜點主要以乖乖巧克力脆捲搭配蜜糖吐司及白巧克力創造出白色耶誕氣氛，飲品則選用熱銷熱可可拿鐵混搭乖乖巧克力脆捲，訴求可同時滿足味蕾和視覺享受。

此外，號稱甜點界皇后的Dazzling Café，主打頂級甜點，以蜜糖吐司風靡女性客群。這次乖乖特別與Dazzling Cafe跨界合作，首推雪球巧酥蜜糖吐司，是由乖乖巧克力脆捲加入卡士達跟莓果醬，搭配蜜糖吐司，甜蜜酸鹹的四重奏口感，挑逗你的舌尖，而白色巧克力所製成球體，則裝載乖乖巧克力脆片佐巧克力慕斯，搭配榛果及特製鮮奶油，口感交織綿密酥脆，讓人唇齒留香。

飲品則推出貝禮詩巧克力歐蕾，以熱銷款熱可可拿鐵為基底，加入貝禮詩奶酒混搭，再以乖乖巧克力脆捲及炙燒後的棉花糖點綴，推出一款專屬乖乖限定的熱飲。

乖乖首次跨界聯名，攜手 Dazzling Café推出「乖乖聯名甜點」，搶攻耶誕...
乖乖首次跨界聯名，攜手 Dazzling Café推出「乖乖聯名甜點」，搶攻耶誕節商機，自即日起至12月25日販售。 圖／乖乖提供
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乖乖巧克力甜點

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