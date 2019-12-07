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新莊歐洲村五大特色 小家庭湧入

2019-12-07 11:31經濟日報 記者游智文／即時報導

機場捷運通車至今兩年多，房仲業者表示，機捷通車後，新莊、泰山房市明顯活絡，其中又以鄰近新莊副都心的歐洲村重劃區最受惠，因房價3字頭，相較副都心每坪便宜10~15萬元，吸引雙北首購小家庭、換屋族進駐，買氣居高不下。

「歐洲村」重劃區位於上新莊，主要由中平路、中原路、幸福路環繞成區。此一重畫區占地約1.2萬坪，由20多棟歐式建築所組成，屋齡在9~14年，以22~50坪、2~4房產品為主。

東森房屋歐洲村店店長曹鈞富表示，歐洲村有五大特色吸引購屋人。

首先，區域交通方便，近中山高、五汐高架、台64、台65快速道路，距離A5泰山站、A4新莊副都心站皆僅約10分鐘路程。

第二、區內住宅大樓雖由不同建商打造，但均為歐式古典建築，加上棋盤式街道，整齊劃一，極具特色。

第三、 歐洲村周邊的中平中原商圈，為上新莊生活機能最完善的生活圈，中平路有屈臣氏、康是美、麥當勞、燦坤，幸福路也聚集餐廳、健身房、百貨、銀行、診所，沿著中平路直走可達新莊萬坪公園、國民運動中心及棒球場，學區也很方便。

第四、歐洲村鄰近新莊副都心，大型建設題材題豐富，除了中央合署辦公室、國家電影文化中心陸續到位，正興建中AU商城開發案，包括宏匯廣場，新莊凱悅嘉軒酒店等，預計2020年至2022年陸續完工，將可帶來5,000個工作機會。

第五、歐洲村近年房價雖上升，但目前熱門路段中平路、立信三街等房價仍在3字頭，相較副都心便宜10~15萬元。

曹鈞富表示，歐洲村五大特色近年吸引大批剛性買盤，換屋族購屋，大量的人口移居潮，讓該區所在的立廷里，今年人口已衝破1.23萬人，為新莊區人口第二大里，也名列新北市人口前十里。

目前歐洲村以總價帶1,000~1,500萬元內最受青睞，熱門社區「凡登」、「台北桂冠-羅浮宮區」、「藝術國寶」成交每坪37~38萬元，除了不少新婚小家庭在當地購屋，不少台商、大台北換屋族也選擇在當地置產。

資料來源：實價資料
資料來源：實價資料
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新莊歐洲村 圖／東森房屋提供
新莊歐洲村 圖／東森房屋提供
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新莊副都心

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