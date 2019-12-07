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環狀線通車帶動移居潮 業者：這五站房價看好

2019-12-07 11:29經濟日報 記者游智文／即時報導

捷運環狀線第一階段通車在即，鄉林不動產表示，環狀線通車後，新北市與台北市的交通連結越來越便利，新北平均房價只有台北市的一半，比價效應下，將吸引更多台北市民選擇跨區到新北市購屋。

鄉林集團董事長賴正鎰表示，第一階段通車段的起點為新店大坪林站，終點至新北產業園區站，沿線新店、中和、板橋、新莊等四區都是移居熱區，房市都會明顯受惠。

鄉林不動產研究室表示，台北市因房價高生活大不易，近年人口明顯外移，今年前10個月淨移出人口數逼近2.5萬人，更創下18年來新高，資料顯示從北市外移的人口，主要轉往新北市、桃園市，今年由台北市遷到新北市人口數已達4.8萬人次。

台北人往新北走，房價是一大主因。根據金聯中心購置住宅貸款統計資訊，最近一年，台北市電梯大樓住宅平均每戶鑑價約2,773萬元，核貸授信金額為1,811萬元，比新北市電梯大樓住宅平均鑑價1,330萬元、核貸授信915萬元高出一倍。

另一原因是不斷擴大的捷運網路。由於通勤方便，許多台北人在北市工作，但選擇居住新北，用時間換取房價及居住空間。

鄉林不動產表示，環狀線串聯多條捷運，通車後勢必帶動更大外移效應，捷運沿線周邊的新建案成了購屋者的優先選擇。

其中，新店大坪林站未來可轉松山新店線、景安站可轉中和蘆洲線、板橋站可轉板南線與高鐵台鐵、新莊頭前庄站可轉中和蘆洲線、新北產業園區站可轉機場捷運線，這五站在交通便利性大提升下，房價將穩定上揚。

鄉林建設協理劉安康表示，新莊副都心鄰近新北產業園區站，近年新北市政府積極打造新莊副都心成為下一個信義計劃區，包括台灣電影文化園區、AU捷運商城、國際創新園區等多項重大建設，都將在明年陸續完工，後勢最為看好。

環狀線 圖／鄉林不動產提供
環狀線 圖／鄉林不動產提供
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機場捷運鄉林房價

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