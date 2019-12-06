Garmin慶雙12 限時折扣最低5折起

Garmin今天表示，為感謝消費者長期支持，祭出雙12限定優惠，全通路自12月6日至12月15日止，跑步、自行車、高爾夫等指定智慧表與配件最低5折起；vivomove敲敲系列「獨一有二快閃店」2019倒數場將於台北新光A8、華山1914文創園區展開，現場購買獨享快閃限定優惠，系列腕表最低 7,990 元起，再加贈「獨一有二，選物系保溫瓶」；此外，以美軍軍規標準打造的Instinct本我系列智慧潮表，推出軍事戰術版，搭載亞洲限定色，搶攻耶誕商機。

Garmin指出，針對年末送禮需求，Garmin特別推出雙12限定優惠，其中Garmin官網電商獨家推出vivosmart HR 行動支付心率手環5折的獨家優惠，vivosmart HR擁有全天候的手腕式心率監測、全面的智慧提示功能與一卡通支付服務，透過手環可直接感應進行小額消費與搭乘大眾運輸工具，原價5,990元，活動獨家優惠2,990元。

另外vivomove敲敲系列限時巡迴「獨一有二快閃店」最終倒數，搶在聖誕前夕於新光三越台北信義新天地A8和華山1914文創園區展開，「獨一有二快閃店」現場購買享快閃限定優惠，快閃店更推出專屬風格組，購買 vivomove Luxe米蘭鍊帶款再加贈限定焦糖色小牛皮真皮表帶。