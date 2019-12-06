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全台最大「TSUTAYA BOOKSTORE」 落腳CITYLINK南港店

2019-12-06 19:25經濟日報 記者陳美玲／台北即時報導

潤泰集團繼2017年於CITYLINK松山貳號店、2018年在CITYLINK內湖店連續展店兩間TSUTAYA BOOKSTORE之後，經過長達一年籌備期，2019年更成立全台最大、位於CITYLINK南港店商場2樓的「TSUTAYA BOOKSTORE」（中文：蔦屋書店），該書店在今（6）日正式開幕。

位於CITYLINK南港店商場2樓的「TSUTAYA BOOKSTORE」占地約500坪，擁有BOOK&CAFE生活提案風格，不僅主打階梯式親子空間，並巧妙運用空間配置，將日本CAFÉ COMANY旗下WIRED CHAYA和風餐飲品牌、台灣在地品牌Louisa路易莎平價精品咖啡，以及台灣花草茶品牌「小草作」等融入其中，造就該店成為店中店的全新型態。

潤泰新董事長簡滄圳指出，CITYLINK南港店商場2樓的「TSUTAYA BOOKSTORE」以親子凝聚力為重心，並且加入多元複合式都會休閒生活提案，在書店進駐下不僅可望帶動南港周邊街廓生活能量，吸引各地消費者前來體驗，更希望提升CITYLINK南港店商場營運成長。

在全球最美書店進駐後，不僅讓潤泰新旗下CITYLINK南港店售到高度關注，更為集團旗下另一個指標大案－「南港之心」公辦民營都更案，預先做暖身。

TSUTAYA BOOKSTORE南港店正式開幕 東區門戶計畫的指標性意義TSUTAYA BOOKSTORE落腳東區門戶計畫的南港之後，不僅讓捷運南港站周邊帶來新氣象，更意味以南港車站衍伸的街廓改造規劃正在積極進行當中。

位於CITYLINK南港店商場的全台最大TSUTAYA BOOKSTORE今(6...
位於CITYLINK南港店商場的全台最大TSUTAYA BOOKSTORE今(6)日正式開幕。業者提供
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位於CITYLINK南港店商場2樓的「TSUTAYA BOOKSTORE」占地約...
位於CITYLINK南港店商場2樓的「TSUTAYA BOOKSTORE」占地約500坪，擁有BOOK&CAFE生活提案風格，主打階梯式親子空間。業者提供
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全台最大TSUTAYA BOOKSTORE南港店正式開幕，包括潤泰集團潤泰建設副...
全台最大TSUTAYA BOOKSTORE南港店正式開幕，包括潤泰集團潤泰建設副總經理林裕盛(左起第一位)、潤泰創新總經理李志宏(左二)、潤泰創新董事長簡滄圳、台灣三菱地所董事長橋本哲史、日本台灣交流協會台北事務所首席副代表星野光明、TSUTAYA BOOKSTORE社長中西一雄、CAFÉ COMPANY社長楠本修二郎、Louisa創辦人暨董事長黃銘賢、TSUTAYA BOOKSTORE總經理安田秀敏、潤泰創新加盟事業部協理陳柏宇。業者提供
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位於CITYLINK南港店商場的全台最大TSUTAYA BOOKSTORE今(6...
位於CITYLINK南港店商場的全台最大TSUTAYA BOOKSTORE今(6)日正式開幕。業者提供
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位於CITYLINK南港店商場2樓的「TSUTAYA BOOKSTORE」占地約...
位於CITYLINK南港店商場2樓的「TSUTAYA BOOKSTORE」占地約500坪，擁有BOOK&CAFE生活提案風格，並巧妙運用空間配置，將台灣在地品牌Louisa路易莎平價精品咖啡(圖)融入其中，造就該店成為店中店的全新型態。業者提供
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潤泰新董事長簡滄圳指出，CITYLINK南港店商場2樓的「TSUTAYA BOO...
潤泰新董事長簡滄圳指出，CITYLINK南港店商場2樓的「TSUTAYA BOOKSTORE」以親子凝聚力為重心，並且加入多元複合式都會休閒生活提案，在書店進駐下不僅可望帶動南港周邊街廓生活能量，吸引各地消費者前來體驗，更希望提升CITYLINK南港店商場營運成長。業者提供
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位於CITYLINK南港店商場2樓的「TSUTAYA BOOKSTORE」巧妙運...
位於CITYLINK南港店商場2樓的「TSUTAYA BOOKSTORE」巧妙運用空間配置，將日本CAFÉ COMANY旗下WIRED CHAYA和風餐飲品牌融入其中，造就該店成為店中店的全新型態。
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全台最大TSUTAYA BOOKSTORE南港店正式開幕，包括潤泰集團潤泰建設副...
全台最大TSUTAYA BOOKSTORE南港店正式開幕，包括潤泰集團潤泰建設副總經理林裕盛(左起第一位)、潤泰創新總經理李志宏(左二)、潤泰創新董事長簡滄圳、台灣三菱地所董事長橋本哲史、日本台灣交流協會台北事務所首席副代表星野光明、TSUTAYA BOOKSTORE社長中西一雄、CAFÉ COMPANY社長楠本修二郎、Louisa創辦人暨董事長黃銘賢、TSUTAYA BOOKSTORE總經理安田秀敏、潤泰創新加盟事業部協理陳柏宇。業者提供
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