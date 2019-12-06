全台最大「TSUTAYA BOOKSTORE」 落腳CITYLINK南港店

潤泰集團繼2017年於CITYLINK松山貳號店、2018年在CITYLINK內湖店連續展店兩間TSUTAYA BOOKSTORE之後，經過長達一年籌備期，2019年更成立全台最大、位於CITYLINK南港店商場2樓的「TSUTAYA BOOKSTORE」（中文：蔦屋書店），該書店在今（6）日正式開幕。

位於CITYLINK南港店商場2樓的「TSUTAYA BOOKSTORE」占地約500坪，擁有BOOK&CAFE生活提案風格，不僅主打階梯式親子空間，並巧妙運用空間配置，將日本CAFÉ COMANY旗下WIRED CHAYA和風餐飲品牌、台灣在地品牌Louisa路易莎平價精品咖啡，以及台灣花草茶品牌「小草作」等融入其中，造就該店成為店中店的全新型態。

潤泰新董事長簡滄圳指出，CITYLINK南港店商場2樓的「TSUTAYA BOOKSTORE」以親子凝聚力為重心，並且加入多元複合式都會休閒生活提案，在書店進駐下不僅可望帶動南港周邊街廓生活能量，吸引各地消費者前來體驗，更希望提升CITYLINK南港店商場營運成長。

在全球最美書店進駐後，不僅讓潤泰新旗下CITYLINK南港店售到高度關注，更為集團旗下另一個指標大案－「南港之心」公辦民營都更案，預先做暖身。