南科廠商智慧高階醫材 參與醫療科技展閃亮登場

南部科學園區管理局與園區廠商，在今天開展的「2019台灣醫療科技展」設立「南部智慧生醫產業聚落主題專區」，展現南科醫材廠商智慧高階醫材產品，高階牙科產品廠商有台灣植體、巧醫、科頂、皇亮等廠商；醫美產品有泰陞及健鑫，以及益生、可成、傑奎、艾克夏、儕陞等骨科、眼科及生技廠商。科管局強調，「上述產品皆已取得上市認證，品質優良並獲國內外醫師信賴與推薦，海外的銷售實績非常亮眼」。

南科管理局長林威呈表示，南科從民國98年開始推動「南部生技醫療器材產業聚落發展計畫」，已成功協助南部許多傳統產業技術升級，吸引廠商進駐園區並投資設廠，廠商的產品已經逐步進入市場，尤其在牙科及骨科已發展出完整醫材產業聚落及產品線。

他說，為持續強化醫材創新研發能量，提升醫材高附加價值及「高值化」，106年開始推動「南部智慧生醫產業聚落推動計畫」，結合國內ICT技術能量，投入智慧醫材研發，發展生醫檢測、精準醫療、客製化醫材等技術或產品，這次參展主題專區就是呈現這些廠商成果的好時機。

「2019 台灣醫療科技展」規畫以國內外醫院從全人醫療照護需求全方面串連電子、資通訊、生技製藥、創新醫材、精密機械、精準醫療和健康照護產業。展現「台灣大健康產業全方位規模引領國內健康產業趨勢」。

這次除了設置「主題專區」，南科會同竹科、中科管理局、經濟部工業局及國研院儀科中心下午舉辦「醫療器材產業加速新創與國際躍升推動計畫」聯合成果發表暨研討會，分別邀請計畫輔導廠商代表心得分享，並以精準治療產品技術為主題，由南科廠商泰陞公司發表新式敷料、儕陞公司發表植物新藥技術應用等技術。