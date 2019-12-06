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鉅虹美學館黃騰萱創作個展 《光與詩的水岸》開展

2019-12-06 17:24經濟日報 記者宋健生／即時報導

由鉅虹建設主導的「鉅虹美學館」，即日起至明年1月21日止，邀請「法國指定邀約」藝術家黃騰萱老師，舉辦第20回《光與詩的水岸》創作個展，現場展出46件作品，呼應鉅虹建築與環境的理念，讓展覽與空間相得益彰。

以「原創美學」聞名於建築圈的鉅虹建設，擅長用自然元素打造具有詩意的質感空間，團隊長年致力建築與藝術的結合，在松竹路 G3 捷運站附近「鉅虹美學館」更規劃為藝術基地，定期力邀圈內重量級藝術家前來設展。

鉅虹建設董事長劉品辰熱愛安藤忠雄，對建築有獨到見解，位於單元12的 「鉅虹美學館」，摒除華麗誇張語彙，運用清水混凝土表現如安藤的建築一般靜謐美感，讓到訪者自然而然放鬆、卸下心防，體現了「美學即是生活」的精神。

鉅虹美學館如美術館般素淨優雅的氛圍，觀賞者能更專心地感受展覽內容，與藝術家產生共鳴；事實上，沉浸藝術、偶然抬頭，天光雲影映照於水景之上，大面落地窗接取了四季陽光， 清風吹拂過枝葉的婆娑姿態，也是造物者給予的自然藝術。

在台灣畫壇獲獎無數，更是國際藝術圈知名的創作者，黃騰萱畢業於國立台中教育大學美術碩士，現任教於台中僑光科技大學擔任助理教授，同時也是台中市彰化同鄉美術會理事長。

黃騰萱曾獲聘美術館年度預算總審查委員、美展評審、日本緯來電視網藝術講師等，她擅長以自然山水、文化、花卉為題材，運用油彩、水彩、版畫等各種媒材，以浪漫表現主義與多元技法突顯花卉之美，虛實交融的手筆顛覆了傳統古典表現，並成功賦予油彩更豐富的現代感與視覺性。

黃騰萱的作品，揉合了東西方美學，開創獨具特色的當代藝術風格，去年曾受邀前往法國巴黎，在緊鄰羅浮宮的百年古建築原子藝廊內舉辦個展，備受矚目。2019年更受邀至美國華府DC展出，曾於紐約、巴黎、西班牙、北京、日本舉行展覽，至今舉辦過20 次個展，遊走國際受到當地藝術界高度評價與喜愛。

克利曾說:「觀察物像內部，把它的根源找出來，藝術不是去複製我們眼睛看到的東西，而是怎樣去表現我們所見。」黃騰萱認為，所有的心境都是一種風景。

此次《光與詩的水岸》所展出的46件水彩和油畫作品，融合了多元技法，以麻雀、花朵、石頭、台灣風情為主，運用明、清食器形象，裝滿年代記憶情感的累積，共同找尋土地與城市的斑斕風貌及內涵，以生活回首進行對人們努力過的土地歌頌。

劉品辰表示，一生以藝術創作為職志的黃騰萱，在台灣藝術創作環境下，奠立了她後續在台灣現代藝術領域發展的基礎地位，更多次受邀國外藝術交流展，如此豐碩亮眼成績實屬不易。

黃騰萱始終以初心作為精神上的揮發劑，不離現實自然的表現，遊走時間座標與空間軸的存在探討。她非常樂見民間企業推動城市之美，將建築美學與文化藝術結合在一起。

而台中綠捷G3、G4站周邊交通與商圈發展逐一到位，兼具便利與休閒價值，「水岸美宅」系列是鉅虹建設在水岸首排推出的建築佳作，以基地面水岸得天獨厚的優勢，為建築創造開闊棟距，更延續品牌「環境整合」的決心。

鉅虹並透過綠地與路樹的認養補植，為城市帶來「北台中最美的一公里」；在細節獨具用心規劃， 讓「水岸美宅」系列【鉅虹水岸岩】、【鉅虹 HOKI】憑藉市場口碑創下銷售佳績， 年底即將登場的【水岸美宅 3】現也展開潛銷預約。

現場共展出46件作品，呼應鉅虹建築與環境的理念，讓展覽與空間相得益彰。記者宋健生...
現場共展出46件作品，呼應鉅虹建築與環境的理念，讓展覽與空間相得益彰。記者宋健生/攝影
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鉅虹美學館即日起至明年1月21日止，邀請「法國指定邀約」藝術家黃騰萱老師，舉辦第...
鉅虹美學館即日起至明年1月21日止，邀請「法國指定邀約」藝術家黃騰萱老師，舉辦第20回《光與詩的水岸》創作個展，圖中左三為鉅虹建設董事長劉品辰，右三為藝術家黃騰萱。記者宋健生/攝影
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藝術家美術館

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