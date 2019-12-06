蔡英文：重塑高雄產業 成為下一世代風電產業重鎮

總統蔡英文。圖／報系資料照 分享 facebook 蔡英文總統今（6）日前往高雄旗津「天后宮」及「廣濟宮」參拜，她向地方鄉親表示，中央有很多重大的計畫在高雄，而高雄也是在發展中的城市，所以她常常來高雄關心地方的需求。今天上午她到中信造船廠出席海巡署巡防艦艇交船典禮，透過「國艦國造」，台灣需要用的艦艇，自己有技術、產業可以製造，不用到外面去買；旗津造船的能力最強，是受惠最大的地方。

總統說，海巡署十年內要製造141艘艦艇，很多都是在高雄建造。未來高雄的造船業會有穩定的業務量，這裡的人也會有穩定的就業。以國家力量帶動造船產業，希望未來高雄的造船產業能夠重振雄風，將來從港口開出去一艘一艘走向世界的船，都是臺灣製造。這就是政府在做的事，守護我們的國家，加強我們的國防，同時也讓產業做起來。

她指出，綠能產業也是政府一項很重要的政策，其中最重要的就是風電產業。為了發展離岸風電，必須把風機放到海上，這是很大的海事工程。而海事工程船以及能量的建構都在高雄，高雄會是下一個世代風電產業的重鎮。如果能做好、做成功，未來整個風電產業就能擴散到亞洲其他國家，而且中心點就在高雄，相信會是高雄未來發展的另一個好機會。

總統表示，將來橋頭科學園區與台南科學園區、沙崙智慧綠能科學城及路竹科學園區等連結起來，成為南部「高科技廊道」，可以和新竹科學園區等量齊觀，下一個世代的產業也都會在高雄。事實上，高雄有很多計畫正在進行，包括大林蒲遷村、再造計畫等都是由中央主導很重要的在地計畫，政府現在在做的，就是重新形塑高雄產業，在下一階段更具競爭力。同時提供更多就業機會，讓年輕人可以回高雄，因為這裡就有全臺灣、全亞洲最尖端的產業。

提及台灣的經濟表現，總統說，台灣的經濟會越來越好，因為政府帶頭衝向未來的產業。現在許多臺商回台投資，投資金額已約有7,000多億。再加上外商以及在地廠商投資增加，顯見現在已經進入「投資大爆發」時期，將來還會有很多企業回臺投資，投資量將成為台灣未來經濟發展很重要的動能。相信台灣至少在未來的十年內，經濟都會穩穩地往前走、穩穩地成長。