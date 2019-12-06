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工研院2技術 獲科技產業奧斯卡「全球百大科技研發獎」

2019-12-06 17:02聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

工研院研發出全球首創的「RAIBA可動態重組與自我調節之電池陣列系統」、「仿生多突狀磁珠製備技術」，參加素有科技產業奧斯卡之稱的「2019全球百大科技研發獎」（R&D 100 Awards）獲獎，也是工研院第12度獲得全球百大科技研發獎。

工研院表示，「全球百大科技研發獎」是研發領域極為推崇的科技研發國際大獎，每年從全球上千件創新技術中，挑選出100項年度具重大創新意義及對人類生活影響深遠的商品化技術，今年已邁入第57屆，已成為市場上鑑定新技術的革命性地位的重要指標。

工研院院長劉文雄指出，今年只有12個技術來自美國境外，台灣占了5個，其中工研院就拿了2個，相當值得驕傲。其中「仿生多突狀磁珠技術」是工研院首度在生醫領域獲得R&D 100的肯定。

「仿生多突狀磁珠技術」擁有全球獨具的突狀觸角，可強化與活化免疫細胞，讓非活化狀態的免疫T細胞再度「活跳跳」，打擊癌細胞更有戰力。經台大醫院同步測試證實，這項技術可有效活化免疫T細胞，為「精準醫療」帶來新商機，預計在2020年推出臨床用GMP等級的產品，成為癌症治療要角。

「RAIBA可動態重組與自我調節之電池陣列系統」則透過人工智慧控制電池模組的放電負載，可整合新、舊電池模組的儲能系統，讓不同電池模組以有效率的方式互相搭配，減少電池系統無效能量，並延長系統循環壽命。目前已與致茂電子、華城電機、加油站轉型充電站之業者合作，期盼為儲能設備、電動車帶來永續發展，創造再生能源商機。

工研院研發的研發出全球首創的「RAIBA可動態重組與自我調節之電池陣列系統」、「...
工研院研發的研發出全球首創的「RAIBA可動態重組與自我調節之電池陣列系統」、「仿生多突狀磁珠製備技術」，參加「2019全球百大科技研發獎」獲獎。圖／工研院提供
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工研院電池模組癌症治療

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