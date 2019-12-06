親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

瘟疫戒嚴？麻疹疫情失控 薩摩亞「全境封鎖」大防疫

強化客船檢查及管理、加速汰換老舊客船 保障乘船安全

2019-12-06 16:23經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

交通部航港局今日表示，為保障旅客安全，針對船齡逾20年老舊客船，自今年11月28日後之第一次特別檢查起，較大型客船（總噸位100以上或乘客定額超過150人）應具備主管機關委託之驗船機構核發的船級證書，其他小型客船也應取得造船技師簽證有效期限不超過二年之有效船況評估報告，另該等老舊客船證書效期由五年縮短為兩年，並要求較大型客船應建立安全營運與防止污染管理（NSM）制度。這次藉由提升老舊客船檢查及管理強度，進而加速汰換老舊客船，優化國內海運環境，讓搭乘客船的民眾安全更有保障。

航港局局長郭添貴表示，為符合實務需求及落實船舶分級管理概念，經參考東京備忘錄（Tokyo MOU）高風險船舶及亞洲鄰近國家加強船舶檢查之船齡，擇定以船齡20年為加強管理之門檻，要求取得船級證書、船況評估報告並提高船舶特別檢查之頻率，另針對較大型客船參採海上人命安全國際公約安全管理章程（ISM Code）的精神，推動我國安全營運與防止污染管理制度（NSM），透過強化檢查及管理之措施，提升客船之安全性，進而加速汰換老舊客船，讓國內海運環境更健全。

航港局對於2010年12月10日以後建造或自國外輸入之較大型客船，已要求應具備交通部委託之驗船機構核發的船級證書。這次加強措施再針對於2010年12月10日前建造或自國外輸入，且船齡超過20年以上航行外海及沿海之老舊客船，自今年11月28日後之第一次特別檢查起，同樣應具備船級證書；其餘船齡逾20年之客船，則應具備造船技師簽證有效期限不超過2年的有效船況評估報告；且船齡逾20年之船舶經特別檢查合格後之船舶檢查證書有效期間由原先五年縮短為兩年。

另為加強航商營運管理，針對總噸位100以上或乘客定額超過150人之客船所有人或承擔其安全營運與防止污染管理責任之機構，應於今年11月28日起建立客船安全營運與防止污染管理制度，並取得航港局核發之評鑑合格證書。藉由提升老舊客船檢查強度並建立NSM制度，進而加速汰換老舊客船，強化客船航行安全。

為保障旅客安全，航港局針對船齡逾20年老舊客船，自今年11月28日後之第一次特別...
為保障旅客安全，航港局針對船齡逾20年老舊客船，自今年11月28日後之第一次特別檢查起，較大型客船（總噸位100以上或乘客定額超過150人）應具備主管機關委託之驗船機構核發的船級證書，其他小型客船也應取得造船技師簽證有效期限不超過二年之有效船況評估報告。　圖／航港局提供
分享

造船簽證

延伸閱讀

英國皇家特許狀 鞏固教育日不落國

影／海巡署超高速巡防艇下水 蔡英文總統親自主...

鹿港天后宮升格國定古蹟 文化部長親送證書

2020 年度船舶獎及遊艇獎選拔決選

相關新聞

工研院2技術 獲科技產業奧斯卡「全球百大科技研發獎」

2019-12-06 17:02

嘉泥沖繩飯店 明年開幕接單旺

2019-12-06 14:45

日韓牌夾殺…超冷門染髮筆1天狂銷2萬支 洗髮老品牌為何42年長紅？

2019-12-06 10:46

慘！住房率35%未來會更慘 旅館歹時機拚加盟給「保證營收」管用嗎？

2019-12-06 09:34

高績效教練／創新思維 迎接未來產業

2019-12-06 03:17

管理錦囊／挑管理工具速配擺第一

2019-12-06 03:17

策略經營／台灣之星總座賴弦五 結盟衝5G做大商機

2019-12-06 03:17

顯而立見／確定商業目的 再用數據驗證

2019-12-06 03:17

集保送愛 捐血義賣成果豐

2019-12-06 02:10

華航宿霧線明年開航

2019-12-06 02:04

LINE入主叫車平台 挑戰Uber

2019-12-06 02:00

醫療科技展 手術機器人吸睛

2019-12-06 01:51

台醫新藥赴美掛牌 拚明年Q2達陣

2019-12-06 01:51

質子治療設備 台灣醫療科技展焦點

2019-12-06 01:51

台醫新藥拚創新 挖角拜耳副總裁

2019-12-06 01:51

化危機為轉機 環境物聯網商機來了

2019-12-06 01:20

遠傳影音推霹靂布袋戲

2019-12-05 23:43

中華電揪伴 推智慧健康照護

2019-12-05 23:43

北車台鐵人力緊 員工訴苦籲補足

2019-12-05 19:58

寒流來襲、鍋物搜尋量爆增 電商準備好了

2019-12-05 18:00

醫療科技展登場 參展大爆炸

2019-12-05 14:38

影／Uber Transit進軍8城市 挑戰Google map還能購票

2019-12-05 12:49

一功營造攜迪卡儂 斥資4億元打造南台灣最大運動旗艦店

2019-12-05 12:36

遠航發動機故障165旅客驚魂 運安會調查結果出爐

2019-12-05 12:05

2020經濟關鍵字／曾鏘聲選「躍」陳廣中挑「智」

2019-12-01 23:46

生技論壇／林榮錦：新藥草船借箭 搶攻全球

2019-12-01 23:44

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

第五屆傳善獎頒獎典禮 善愛精神永續傳承

2019-11-28 13:55

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

國銀海外聯貸 驚傳踩雷

2019-12-05 23:39

一天要花4,383萬元的中東首富瓦利德 想投資台灣

2019-12-05 19:34

鴻海11月營收突破6026.46億元 歷年同期新高

2019-12-05 19:24

中火1104萬公噸生煤不夠用？ 王明鉅：真相是中電必須北送

2019-12-06 08:11

根留台灣 半導體兩大廠加碼投資139億

2019-12-05 23:32

本土書店掀閉店潮 蔦屋書店開全台最大店成功秘訣是？

2019-12-06 11:51

台積攻3奈米 蓋新研發中心

2019-12-06 01:20

熱錢持續湧入 三個月匯入百億美元

2019-12-06 03:11

取代香港？顧立雄：5大原因 台灣難成為金融中心

2019-12-06 00:13

外銀主辦聯貸案...不再是品質保證

2019-12-05 23:35

國銀前十月大賺3149億元 顧立雄估今年獲利創新高

2019-12-05 18:20

中火面臨撤照危機 盧秀燕：減煤讓台中人喘口氣

2019-12-06 10:17

從駭客到「彭博50」熱門人選 她的頓悟來自張三丰

2019-12-05 19:21

台積扶持台廠 三家獲獎

2019-12-06 01:20

擴產準備2020年大單！ 仁寶越南廠增資11.28億元

2019-12-05 18:03

我外匯存底拚全球第四高 最快本月超車沙國

2019-12-05 23:29

台醫新藥拚創新 挖角拜耳副總裁

2019-12-06 01:51

綠議員批「中火淪政治提款機」盧秀燕嗆：要護航請便

2019-12-06 13:11

經濟部：明年太陽光電躉購費率將調降0.34～2.44%

2019-12-06 10:24

國銀今年獲利可望超越3342億 再創歷史新高

2019-12-05 18:36

電子支付擴大開放 可購買所有新台幣計價的基金

2019-12-05 20:11

台積電7奈米交期逾100天 賽靈思：是新挑戰

2019-12-05 18:43

IDC預測資通訊十大趨勢 AI、穿戴、5G 明年領風騷

2019-12-06 02:10

玉山ATM 進駐台鐵站內全家超商

2019-12-06 03:11

肥咖美籍台人帳戶申報 12日前須完成測試登記

2019-12-06 03:25

顧立雄：台灣拚國際金融中心 有難度

2019-12-05 23:38

指享退．大樂活專欄／買ETF領配息 不必捨近求遠

2019-12-06 03:09

國銀前十月獲利3,149億

2019-12-05 23:34

鴻海拚醫療 劉揚偉、林百里今對談

2019-12-06 01:20

5G競標10日起跑 台灣之星91億元銀彈先到位

2019-12-05 17:58

名家觀點／可惜啦！Libra

2019-12-06 03:20

美歐央行重啟購債 資金環境趨於寬裕

2019-12-06 10:57

穩懋、昇陽半導體閃開貿易戰 有助出貨

2019-12-05 23:26

台版餘額寶範圍擴大 買所有台幣基金都可「嗶」

2019-12-05 19:40

三大因素加持 郭明錤估明年iPhone出貨量2.05~2.1億支

2019-12-06 11:07

強碰對手 ATM布點靠戰略位置搶市

2019-12-06 03:11

觸控雙雄11月營收月減 大客戶新機出貨高峰過

2019-12-05 22:01

外資持有台幣資產飆增 衝到4,239億美元

2019-12-05 23:34

工研院秀新技術 助攻台廠

2019-12-05 23:43

群創友達脫困 新應用、新需求定調

2019-12-06 14:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top