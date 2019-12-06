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台灣虎航「新潟」上映 越光米、神隱少女盆舟不可錯過

2019-12-06 16:22經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

日本中部及北陸地區一帶向來以自然景觀聞名，位於其中的新潟縣，擁有好山好水以出產香Q美味的日本第一「越光米」享譽國際，其佐渡島的特色盆舟，也因出現在宮崎駿 《神隱少女》動畫電影場景中，知名度大增，成為許多遊客造訪當地必遊之體驗。看好其旅遊市場潛力，台灣虎航將於明（2020）年3月30日正式開航桃園－新潟航線，也成為台灣虎航飛往日本的第15個航點。

桃園－新潟航線開航初期，每週營運二班，去程航班編號IT228，每週一、五下午13時45分自桃園機場起飛；回程航班編號IT229，每週一、五傍晚18時50分自新潟機場起飛。

為慶祝開賣，台灣虎航將於2019年12月9日上午10時起至2019年12月10日晚間23時59分，推出單程未稅1,599元起的價格，搭乘日期為2020年3月30日起至2020年10月24日止。優惠機票數量有限，欲購從速，有興趣的虎迷們請備妥六個月以上的護照資料及信用卡，以利購票作業。

待新潟航線開航後，將成為台灣虎航於日本的第15條航線，屆時台灣虎航將有24個航點、31條國際航線，旅客將有更多選擇並可規劃獨一無二的旅行計畫。與航線有關的不定期優惠訊息請連結至台灣虎航官網（www.tigerairtw.com）查詢，或加入台灣虎航官方粉絲專頁（www.facebook.com/TigerairTaiwan）並設定搶先看，以獲得第一手的消息。

看好日本新潟的旅遊市場潛力，台灣虎航將於明（2020）年3月30日正式開航桃園－...
看好日本新潟的旅遊市場潛力，台灣虎航將於明（2020）年3月30日正式開航桃園－新潟航線，也成為台灣虎航飛往日本的第15個航點。　圖／台灣虎航提供
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台灣虎航航線

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