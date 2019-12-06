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遠雄港董事長證實 反送中掀起物流業新商機

2019-12-06 15:37經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

遠雄港（5607）董事長葉鈞耀在今（6）日法說會後形容「香港反送中、美中貿易戰， 所產生的新商機 ，讓國內艙儲物流業者就像撿到槍一樣。」

反送中、美中貿易戰的影響持續蔓延，已經看到 許多電子業在廠商倉儲規劃開始轉移到其他地區，遠雄港可望收惠。 考量到長期的冷鏈商機 ，未來會強化冷鏈艙佈局，規劃蓋多溫層冷鏈艙。

另外，遠雄港著眼於市場新需求，預計要投入54~58億元的資金興建4大廠區，預計二年內完工，才剛動土就已經有多家大型電子集團前來接觸要恰租。

遠雄港已經感受到反送中的威力，遠雄港的倉儲貨運站，現在已經接近24小時運轉，業績會陸續反應在營收、獲利上；在這些貨運的移轉過程中，原本的香港無法停留，也會浮現不同的需求服務商機，國內的艙儲、航空物流業都會跟著受惠。

葉鈞耀指出，美中貿易戰，外界還不容易立即感受市場的變化，但這次的反送中來的太突然，實在讓許多貨主嚇到，原本要進香港的貨都不敢再進香港，開始轉轉到其他的地區。

遠雄港早在2003年正式取得50年BOT模式開發經營權遠雄航空自由貿易港區，考量到市需求，遠雄港A、B兩處廠區總面積2.5萬坪，二個廠區已經接近滿租；因為今年以來市場求量很大，所以在換租約時，遠雄港都陸續成功調漲租金，考量到市場需求，今年8月進行增資遠雄航空自由貿易港區要擴建C、D、E、F棟。

遠雄港這次大手筆的擴建，主要是因應許多電子業大咖的需求，遠雄港預計拓展C、D、E、F四棟物流保稅區，已經有業者是直接洽談請遠雄港在興建規劃要包含無塵室等設計規劃，有信心可以完整出租。

葉鈞耀不諱言指出，美中貿易戰所產生的轉運商機，台灣就是一個很好的選項，在貨運移轉的過程中，物流業也跟著出現全新的商機。

遠雄港董事長葉鈞耀形容 ，美中貿易戰、反送中產生新商機就像讓物流艙儲業者撿到槍一...
遠雄港董事長葉鈞耀形容 ，美中貿易戰、反送中產生新商機就像讓物流艙儲業者撿到槍一樣。 記者黃淑惠／攝影
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遠雄港今天法說。 記者黃淑惠／攝影
遠雄港今天法說。 記者黃淑惠／攝影
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