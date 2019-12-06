本土書店掀閉店潮 蔦屋書店開全台最大店成功秘訣是？

蔦屋書店南港店。 圖／CITYLINK提供 分享 facebook

台灣本土書店一家一家關，但曾被選為世界最美二十書店之一的日本蔦屋書店（TSUTAYA BOOKSTORE）卻是一間一間開。今（6）日全台第五間的TSUTAYA BOOKSTORE在CITYLINK南港店二樓開出，佔地500坪的空間，不僅是全台最大店，並且是第一個擁有路易莎咖啡、小草作等台灣在地品牌的蔦屋書店。

潤泰新並透露，2020年Q1更要進軍南台灣，前進大立百貨再展新店，也是首間與除了CITYLINK其他百貨商場合作的首例。

日本蔦屋書店近年來加速拓展海外版TSUTAYA BOOKSTORE的布局，台灣市場由二位加盟主二路並進。其中，潤泰新以加盟模式分別於2017年、2018年在CITY LINK松山2店、CITYLINK內湖潤泰京采已開出二間店，今（6）日又再CITYLINK南港店開出第3家TSUTAYA BOOKSTORE，而得利影視則在台北統一時代百貨，和台中國家歌劇院附近開設另外二間TSUTAYA BOOKSTORE。

TSUTAYA BOOKSTORE 社長中西一雄表示，蔦屋書店不只是把書陳列出來的店而已，也不只是咖啡店，是一個綜合型的生活商場，也是一個可以享受寧靜閱讀的空間，開創的是一種全然不同的通路型態。

中西一雄進一步指出，這次與CITYLINK南港店合作，首次以親子互動為主軸進行全區域規劃，主打客群為親子客層，店內特別設計100坪的親子空間，與台灣其他TSUTAYA BOOKSTORE分店做出特色區隔，亦是日本蔦屋書店的全新嘗試。

TSUTAYA BOOKSTORE南港店從店裝、選品便以親子為概念進行規劃，店中特別設置了親子閱讀階梯式平台，讓親子共讀成為親子間的關係催化劑。

潤泰集團指出，CITYLINK南港店位於捷運南港車站正上方，加上南港地區為台北市政府都市開發前瞻計畫重鎮，下一個黃金十年東區新門戶將從南港車站開始擴散。隨著南港人口逐年增加，因應在地顧客需求，這也是將全台最大TSUTAYA BOOKSTORE正式落腳南港的原因。

同時，中西一雄也表示，路易莎咖啡能夠擊敗國際知名品牌，獲得蔦屋書店青睞的主要原因是將閱讀與咖啡完美結合，此點與TSUTAYA BOOKSTORE BOOK&CAFE生活提案的概念不謀而合。

「創造一個讓人放鬆的閱讀環境」一直都是蔦屋書店設計重點，咖啡陪伴下自然融合閱讀文化，運用造型書櫃的配置，巧妙安排店中店有溫度的空間連結，簡單區分雙品牌的特色。