親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

沒補助？韓國瑜陣營證實：未從黨部拿到任何一毛錢

歌手謝和弦染毒移送新北檢 檢方訊後3萬交保

航太公會理事長胡開宏 宣示要組國家隊

2019-12-06 11:49經濟日報 記者宋健生／即時報導

「2019年台灣航太產業與政策論壇」今（6）日在台中登場，航太公會理事長暨漢翔董事長胡開宏表示，亞太地區可望成為全球最大的航空市場，航太公會將組「國家隊」，共同爭取航太商機。

胡開宏表示，航太公會近期將展開組織變革，包括成立國際合作、智慧製作、人力資源、工業合作及國機國造等單位，以公會作為平台，整合產官學研組成國家隊。

航太產業論壇首度移師台中，今日在漢翔航太研習園區舉行，不僅提供台灣與國際航太產業最新資訊與發展趨勢，也創造國內外航太廠商及政府相關單位交流、合作的平台。

航太論壇為期一天，專題演講邀請空中巴士亞太區採購副總裁Albert Varenne與航太公會理事長胡開宏主講。

另安排產、官、學、研各界一同與談，由胡開宏主持「全球航太產業趨勢的前瞻」、成功大學校長蘇慧貞主持「航太智慧機械與製造之發展」，以及漢翔總經理主持的「國防產業發展條例下的航太產業機遇」等議題。

全球航太產業蓬勃發展，據國際龍頭大廠空中巴士的2019~2038年預測報告，未來20年，預計全球客機與貨機的新機總需求量為3萬9,210架。再以尺寸來看，小型客機占76%，中型與大型客機分別占14%與10%。

若進一步從地區分析，亞太地區的交貨量為最大約42%，而北美及歐洲合計36%。因此可以預見，未來台灣在亞太地區航太產業將有舉足輕重的地位。

其中，「全球航太產業趨勢的前瞻」提及單走道新機需求量將大幅增加，而亞太地區可望成為全球最大的航空市場，發展潛力無窮，也可預期MRO（航空維修）產業一片看好。

而因應全球環保趨勢當道，未來航空相關零組件、材料的開發，將以輕量、低耗能等為重點。再看到國內航太發展趨勢，以連結在地、未來與國際為主軸，促使台灣整體航太產業成長及整合，進而搶占全球航太市場。

「航太智慧機械與製造之發展」則說明智慧製造為航太產業趨勢，藉由智慧化可整合產線、提升生產效率、遠端監控、增加製造靈活度等。

「國防產業發展條例下的航太產業機遇」則介紹國際航太產業現況與相關政策，看到許多國家長期致力發展航太、國防相關技術，而我國亦有相關計畫與條例扶植有關產業。

今年9月高教機出廠，對於台灣國防及航太產業有提振產業、激勵人心的效果，期待台灣航太產業能持續成長與進步。

胡開宏指出，近十年來全球經濟穩定成長，帶動國際航太產業發展，波音與空巴皆樂觀預估，未來新飛機需求產值與產業趨勢。再看到國內現況，近期我國航太產業每年平均成長達8%，遠高於全球的4%，可見我國發展潛力強大。

另國防產發展條例已於今年立法通過，期望透過制定專法有效提升軍用航空產業商機，再搭配國機國造政策，未來將大有可為。

胡開宏強調，除了優勢之外，競爭方面亦不容小覷，新興國家以低成本與政府政策急起直追，先進國家則握有創新技術及關鍵知識提升產業，台灣需在新興國家與先進國家間深思該如何走出自己的路。

他說，藉由航太論壇的平台，邀請各專家學者、企業先進們集思廣益、研擬未來航太產業發展方向與策略，進而推動台灣成為全球航太產業鏈中不可或缺的合作夥伴。

航太產業論壇今天在漢翔航太研習園區舉行，不僅提供台灣與國際航太產業最新資訊與發展...
航太產業論壇今天在漢翔航太研習園區舉行，不僅提供台灣與國際航太產業最新資訊與發展趨勢，也創造國內外航太廠商及政府相關單位交流、合作的平台。記者宋健生／攝影
分享
「2019年台灣航太產業與政策論壇」在台中登場，航太公會理事長暨漢翔董事長胡開宏...
「2019年台灣航太產業與政策論壇」在台中登場，航太公會理事長暨漢翔董事長胡開宏（右二）表示，亞太地區可望成為全球最大的航空市場，航太公會將組「國家隊」，共同爭取航太商機。 記者宋健生／攝影
分享

航太智慧機械漢翔

延伸閱讀

職業安全衛生獎 大銀微、漢翔是標竿

第一類接觸 ／漢翔攻飛機智慧維修

漢翔董座胡開宏搶單 每天開戰情會議

漢翔揪華航 攻飛機內裝

相關新聞

慘！住房率35%未來會更慘 旅館歹時機拚加盟給「保證營收」管用嗎？

2019-12-06 09:34

日韓牌夾殺…超冷門染髮筆1天狂銷2萬支 洗髮老品牌為何42年長紅？

2019-12-06 10:46

高績效教練／創新思維 迎接未來產業

2019-12-06 03:17

管理錦囊／挑管理工具速配擺第一

2019-12-06 03:17

策略經營／台灣之星總座賴弦五 結盟衝5G做大商機

2019-12-06 03:17

顯而立見／確定商業目的 再用數據驗證

2019-12-06 03:17

集保送愛 捐血義賣成果豐

2019-12-06 02:10

華航宿霧線明年開航

2019-12-06 02:04

LINE入主叫車平台 挑戰Uber

2019-12-06 02:00

醫療科技展 手術機器人吸睛

2019-12-06 01:51

台醫新藥赴美掛牌 拚明年Q2達陣

2019-12-06 01:51

質子治療設備 台灣醫療科技展焦點

2019-12-06 01:51

台醫新藥拚創新 挖角拜耳副總裁

2019-12-06 01:51

化危機為轉機 環境物聯網商機來了

2019-12-06 01:20

遠傳影音推霹靂布袋戲

2019-12-05 23:43

中華電揪伴 推智慧健康照護

2019-12-05 23:43

北車台鐵人力緊 員工訴苦籲補足

2019-12-05 19:58

寒流來襲、鍋物搜尋量爆增 電商準備好了

2019-12-05 18:00

醫療科技展登場 參展大爆炸

2019-12-05 14:38

影／Uber Transit進軍8城市 挑戰Google map還能購票

2019-12-05 12:49

一功營造攜迪卡儂 斥資4億元打造南台灣最大運動旗艦店

2019-12-05 12:36

遠航發動機故障165旅客驚魂 運安會調查結果出爐

2019-12-05 12:05

日媒口中嗅覺天才潘雨晴 初見張國煒對方拍照讓C位

2019-12-05 08:51

全聯泡麵一年銷量破億 熱銷泡麵五大天王出爐

2019-12-05 08:50

2020經濟關鍵字／曾鏘聲選「躍」陳廣中挑「智」

2019-12-01 23:46

生技論壇／林榮錦：新藥草船借箭 搶攻全球

2019-12-01 23:44

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

第五屆傳善獎頒獎典禮 善愛精神永續傳承

2019-11-28 13:55

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

年底辦信用卡會吃虧？ 行家曝「辦不得的卡」

2019-12-05 15:07

國銀海外聯貸 驚傳踩雷

2019-12-05 23:39

一天要花4,383萬元的中東首富瓦利德 想投資台灣

2019-12-05 19:34

台灣難取代香港成國際金融中心 顧立雄指出5大原因

2019-12-05 17:08

鴻海11月營收突破6026.46億元 歷年同期新高

2019-12-05 19:24

中東首富瓦利德親王愛台灣 允擴大投資

2019-12-05 16:45

熱錢持續湧入 三個月匯入百億美元

2019-12-06 03:11

中火1104萬公噸生煤不夠用？ 王明鉅：真相是中電必須北送

2019-12-06 08:11

台積攻3奈米 蓋新研發中心

2019-12-06 01:20

根留台灣 半導體兩大廠加碼投資139億

2019-12-05 23:32

外資握新台幣資產4,239億美元 約外匯存底近九成

2019-12-05 16:52

取代香港？顧立雄：5大原因 台灣難成為金融中心

2019-12-06 00:13

外銀主辦聯貸案...不再是品質保證

2019-12-05 23:35

國銀前十月大賺3149億元 顧立雄估今年獲利創新高

2019-12-05 18:20

台灣5G吃到飽快來了？ IDC預測這樣說

2019-12-05 14:38

從駭客到「彭博50」熱門人選 她的頓悟來自張三丰

2019-12-05 19:21

擴產準備2020年大單！ 仁寶越南廠增資11.28億元

2019-12-05 18:03

根留台灣！經濟部通過昇陽等2家半導體投資台灣139億元

2019-12-05 15:36

符合3條件 遺產稅可跨區申報

2019-12-05 14:27

台積扶持台廠 三家獲獎

2019-12-06 01:20

醫療科技展登場 參展大爆炸

2019-12-05 14:38

本土書店掀閉店潮 蔦屋書店開全台最大店成功秘訣是？

2019-12-06 11:51

中火面臨撤照危機 盧秀燕：減煤讓台中人喘口氣

2019-12-06 10:17

我外匯存底拚全球第四高 最快本月超車沙國

2019-12-05 23:29

國銀今年獲利可望超越3342億 再創歷史新高

2019-12-05 18:36

電子支付擴大開放 可購買所有新台幣計價的基金

2019-12-05 20:11

台積電7奈米交期逾100天 賽靈思：是新挑戰

2019-12-05 18:43

foodpanda優化承攬行為準則 外送員往後可「拒單」

2019-12-05 15:57

台醫新藥拚創新 挖角拜耳副總裁

2019-12-06 01:51

京城銀董座戴誠志 大買京城銀股票

2019-12-05 13:16

顧立雄：台灣拚國際金融中心 有難度

2019-12-05 23:38

IDC預測資通訊十大趨勢 AI、穿戴、5G 明年領風騷

2019-12-06 02:10

經濟部：明年太陽光電躉購費率將調降0.34～2.44%

2019-12-06 10:24

玉山ATM 進駐台鐵站內全家超商

2019-12-06 03:11

醫療科技展開展 佳世達、友達、中光電秀技術

2019-12-05 15:50

肥咖美籍台人帳戶申報 12日前須完成測試登記

2019-12-06 03:25

免跑多家銀行 台北國稅局幫查金融遺產

2019-12-05 14:33

美歐央行重啟購債 資金環境趨於寬裕

2019-12-06 10:57

5G競標10日起跑 台灣之星91億元銀彈先到位

2019-12-05 17:58

國銀前十月獲利3,149億

2019-12-05 23:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top