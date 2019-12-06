航太公會理事長胡開宏 宣示要組國家隊

「2019年台灣航太產業與政策論壇」今（6）日在台中登場，航太公會理事長暨漢翔董事長胡開宏表示，亞太地區可望成為全球最大的航空市場，航太公會將組「國家隊」，共同爭取航太商機。

胡開宏表示，航太公會近期將展開組織變革，包括成立國際合作、智慧製作、人力資源、工業合作及國機國造等單位，以公會作為平台，整合產官學研組成國家隊。

航太產業論壇首度移師台中，今日在漢翔航太研習園區舉行，不僅提供台灣與國際航太產業最新資訊與發展趨勢，也創造國內外航太廠商及政府相關單位交流、合作的平台。

航太論壇為期一天，專題演講邀請空中巴士亞太區採購副總裁Albert Varenne與航太公會理事長胡開宏主講。

另安排產、官、學、研各界一同與談，由胡開宏主持「全球航太產業趨勢的前瞻」、成功大學校長蘇慧貞主持「航太智慧機械與製造之發展」，以及漢翔總經理主持的「國防產業發展條例下的航太產業機遇」等議題。

全球航太產業蓬勃發展，據國際龍頭大廠空中巴士的2019~2038年預測報告，未來20年，預計全球客機與貨機的新機總需求量為3萬9,210架。再以尺寸來看，小型客機占76%，中型與大型客機分別占14%與10%。

若進一步從地區分析，亞太地區的交貨量為最大約42%，而北美及歐洲合計36%。因此可以預見，未來台灣在亞太地區航太產業將有舉足輕重的地位。

其中，「全球航太產業趨勢的前瞻」提及單走道新機需求量將大幅增加，而亞太地區可望成為全球最大的航空市場，發展潛力無窮，也可預期MRO（航空維修）產業一片看好。

而因應全球環保趨勢當道，未來航空相關零組件、材料的開發，將以輕量、低耗能等為重點。再看到國內航太發展趨勢，以連結在地、未來與國際為主軸，促使台灣整體航太產業成長及整合，進而搶占全球航太市場。

「航太智慧機械與製造之發展」則說明智慧製造為航太產業趨勢，藉由智慧化可整合產線、提升生產效率、遠端監控、增加製造靈活度等。

「國防產業發展條例下的航太產業機遇」則介紹國際航太產業現況與相關政策，看到許多國家長期致力發展航太、國防相關技術，而我國亦有相關計畫與條例扶植有關產業。

今年9月高教機出廠，對於台灣國防及航太產業有提振產業、激勵人心的效果，期待台灣航太產業能持續成長與進步。

胡開宏指出，近十年來全球經濟穩定成長，帶動國際航太產業發展，波音與空巴皆樂觀預估，未來新飛機需求產值與產業趨勢。再看到國內現況，近期我國航太產業每年平均成長達8%，遠高於全球的4%，可見我國發展潛力強大。

另國防產發展條例已於今年立法通過，期望透過制定專法有效提升軍用航空產業商機，再搭配國機國造政策，未來將大有可為。

胡開宏強調，除了優勢之外，競爭方面亦不容小覷，新興國家以低成本與政府政策急起直追，先進國家則握有創新技術及關鍵知識提升產業，台灣需在新興國家與先進國家間深思該如何走出自己的路。