區塊鏈相助 台灣木竹材將有「身分證」

為提升合法的國產木竹材市場並遏止盜伐，農委會林務局結合區塊鏈技術，於今(5日)宣布推出「臺灣林產品生產追溯系統」。相關技術由國內新創奧丁丁集團協助開發，利用區塊鏈「可溯源」、「不可竄改」及「去中心化」的特性，記錄林產品生產歷程，保障合法業者及消費者權益，成為全球第一套以區塊鏈記錄國產木竹材生產歷程的溯源系統。

臺灣林業曾以高價值的扁柏及臺灣紅檜舉世聞名，禁伐天然林之後，貴重木的價格更水漲船高，也因此盜伐案件層出不窮。以往因為欠缺具公信力的木材生產溯源證明，市面上合法與非法來源的貴重木難以區別辨認，非法木材在市場上魚目混珠，對於守法的業者也不公平。

林務局歷經2年訂定完整的國產材驗證標章制度；其中的「林產品生產追溯條碼(QR code)」，讓國產材廠商可透過自主管理輔導，申請QR code證明產品使用合法來源的國產材，消費者則可透過條碼，確認產品來源。

林務局強調，取得QR code的木竹材原料或木竹產品，就可以使用代表合法來源生產的「臺灣木(竹)材」標章，消費者很容易就可以認明。

林產品生產追溯制度上路後，林務局將重啟貴重木標售，但只限定獲驗證的業者始得投標，因此林務局呼籲業者盡快申請。