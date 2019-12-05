劍湖山世界 首創2020跨年極光煙火秀

2020年台灣唯一的跨年極光煙火秀，將在劍湖山世界轟動上演。現場觀眾可近距離觀賞主題樂園幸福摩天輪獨特的璀燦煙火，長達566秒，以及媲美極地美景的極光秀，並能夠與眾多網路聲量超高的人氣新秀歌手一起歡樂、一起在劍湖山幸福摩天輪下大聲呼喊著「幸福Fancy Go」，享受獨特難得的體驗價值。

劍湖山世界2020跨年極光煙火秀門票特別加碼送好康，雲林縣及嘉義縣市鄉親到劍湖山主題樂園現場購票，出示身分證每人只要299元；透過劍湖山世界網路商城Fancy Go購票，雙人票798元，只限量700組且可獲贈2020年跨年幸福極光煙火秀年曆；大專院校同學三人成行合計只需999元。讓大家從早玩到晚，白天玩樂園、晚上瘋跨年，非常優惠。目前已有大量訂房需求湧入劍湖山世界旗下劍湖山渡假大飯店，附近許多民宿旅館訂房也爆增。

劍湖山世界2020年跨年極光煙火秀slogan（口號）為「幸福Fancy Go」，代表著幸福歡喜前進，這也是劍湖山世界網路商城，藉以追求歡喜快樂與分享美好事物。

作為區域內觀光遊樂產業領頭羊，劍湖山世界舉辦跨年煙火更被視為地方盛事;而雲林縣政府也正在大力推動「雲林上場」、「幸福元年」政策，非常重視劍湖山幸福摩天輪的跨年幸福極光煙火秀。

劍湖山世界表示，2020跨年極光煙火秀是台灣跨年煙火創舉，加上高聲量新秀歌手熱情表演，要給購票入園遊客特別體驗價值。因此，特別企劃推出跨年煙火尊榮限量露營活動，只限20組可在擁有最佳視野的專屬觀賞區欣賞跨年煙火秀，而且免帶裝備，就能輕輕鬆鬆、完完整整欣賞全長566秒的幸福極光跨年煙火秀，兩人同行只要6,999元，並可享受五星級劍湖山渡假大飯店早餐。

劍湖山世界幸福摩天輪煙火加極光秀，全台唯一，別無可見。跨年晚會節目自2019年12月31日晚上7時起，在幸福摩天輪前登場，一直延續到2020年凌晨結束，有眾多高網路聲量的歌手參與演出，包括聲林新秀李佳歡、許淨淳、張孟權、艾文同學等藝人，另有唐貓樂團、耶魯布萊克樂團，及靈魂歌姬呂薔、超高聲量實力偶像陳芳語，壓軸則是全民天菜J.Sheon。

除了跨年幸福極光跨年煙火秀外，劍湖山世界在12月28日還有台灣首次自新加坡引進的炫彩夜跑--《lLLUMI FEST RUN TAIWAN 2019炫彩夜跑台灣首站》，早上9點開始入園，先暢玩主題樂園，到晚間7點炫彩開跑，要繞行園區連闖「歡樂泡泡」、「雷射隧道」、「奇幻霓虹」最後抵達「終點拱門」， 每一個區段都是截然不同的趣味關卡，全長約4公里，讓遊客盡情歡樂；從早到晚12小時，白天夜晚，感受截然不同的樂趣。