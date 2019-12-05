親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反空汙中火挨罰
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

國軍未爆彈「爆燬」作業 彈藥布滿引線畫面難得

蔡壁如爆：楊蕙如和議員、記者 3個女人一天到晚要補助

劍湖山世界 首創2020跨年極光煙火秀

2019-12-05 19:49經濟日報 記者楊文琪／即時報導

2020年台灣唯一的跨年極光煙火秀，將在劍湖山世界轟動上演。現場觀眾可近距離觀賞主題樂園幸福摩天輪獨特的璀燦煙火，長達566秒，以及媲美極地美景的極光秀，並能夠與眾多網路聲量超高的人氣新秀歌手一起歡樂、一起在劍湖山幸福摩天輪下大聲呼喊著「幸福Fancy Go」，享受獨特難得的體驗價值。

劍湖山世界2020跨年極光煙火秀門票特別加碼送好康，雲林縣及嘉義縣市鄉親到劍湖山主題樂園現場購票，出示身分證每人只要299元；透過劍湖山世界網路商城Fancy Go購票，雙人票798元，只限量700組且可獲贈2020年跨年幸福極光煙火秀年曆；大專院校同學三人成行合計只需999元。讓大家從早玩到晚，白天玩樂園、晚上瘋跨年，非常優惠。目前已有大量訂房需求湧入劍湖山世界旗下劍湖山渡假大飯店，附近許多民宿旅館訂房也爆增。

劍湖山世界2020年跨年極光煙火秀slogan（口號）為「幸福Fancy Go」，代表著幸福歡喜前進，這也是劍湖山世界網路商城，藉以追求歡喜快樂與分享美好事物。

作為區域內觀光遊樂產業領頭羊，劍湖山世界舉辦跨年煙火更被視為地方盛事;而雲林縣政府也正在大力推動「雲林上場」、「幸福元年」政策，非常重視劍湖山幸福摩天輪的跨年幸福極光煙火秀。

劍湖山世界表示，2020跨年極光煙火秀是台灣跨年煙火創舉，加上高聲量新秀歌手熱情表演，要給購票入園遊客特別體驗價值。因此，特別企劃推出跨年煙火尊榮限量露營活動，只限20組可在擁有最佳視野的專屬觀賞區欣賞跨年煙火秀，而且免帶裝備，就能輕輕鬆鬆、完完整整欣賞全長566秒的幸福極光跨年煙火秀，兩人同行只要6,999元，並可享受五星級劍湖山渡假大飯店早餐。

劍湖山世界幸福摩天輪煙火加極光秀，全台唯一，別無可見。跨年晚會節目自2019年12月31日晚上7時起，在幸福摩天輪前登場，一直延續到2020年凌晨結束，有眾多高網路聲量的歌手參與演出，包括聲林新秀李佳歡、許淨淳、張孟權、艾文同學等藝人，另有唐貓樂團、耶魯布萊克樂團，及靈魂歌姬呂薔、超高聲量實力偶像陳芳語，壓軸則是全民天菜J.Sheon。

除了跨年幸福極光跨年煙火秀外，劍湖山世界在12月28日還有台灣首次自新加坡引進的炫彩夜跑--《lLLUMI FEST RUN TAIWAN 2019炫彩夜跑台灣首站》，早上9點開始入園，先暢玩主題樂園，到晚間7點炫彩開跑，要繞行園區連闖「歡樂泡泡」、「雷射隧道」、「奇幻霓虹」最後抵達「終點拱門」， 每一個區段都是截然不同的趣味關卡，全長約4公里，讓遊客盡情歡樂；從早到晚12小時，白天夜晚，感受截然不同的樂趣。

為了嘉惠參加台灣首場炫彩夜跑的民眾，主辦單位特別推出七種優惠票價，限量搶購，意者可上官網查詢

2020年台灣唯一的跨年極光煙火秀，將在劍湖山世界轟動上演。現場觀眾可近距離觀賞...
2020年台灣唯一的跨年極光煙火秀，將在劍湖山世界轟動上演。現場觀眾可近距離觀賞主題樂園幸福摩天輪獨特的璀燦煙火，長達566秒，以及媲美極地美景的極光秀。　圖／劍湖山世界提供
分享

劍湖山世界跨年晚會極光

延伸閱讀

蕭煌奇花蓮跨年壓軸 考慮挑戰重機出場

台南跨年夜活動出爐！周周有活動「開枝散葉」

信義區耶誕嗨到春節 台北101策展不間斷強攻...

新歌MV凸槌急下架被瞧 楊丞琳捍衛工作人員霸...

相關新聞

北車台鐵人力緊 員工訴苦籲補足

2019-12-05 19:58

醫療科技展登場 參展大爆炸

2019-12-05 14:38

影／Uber Transit進軍8城市 挑戰Google map還能購票

2019-12-05 12:49

一功營造攜迪卡儂 斥資4億元打造南台灣最大運動旗艦店

2019-12-05 12:36

遠航發動機故障165旅客驚魂 運安會調查結果出爐

2019-12-05 12:05

日媒口中嗅覺天才潘雨晴 初見張國煒對方拍照讓C位

2019-12-05 08:51

全聯泡麵一年銷量破億 熱銷泡麵五大天王出爐

2019-12-05 08:50

連鎖業奧斯卡 44店長出線

2019-12-05 03:09

連鎖業奧斯卡／賴淑芬：展望零售業代表字為「快」…明年打速度戰

2019-12-05 03:09

連鎖業奧斯卡／周子凡：服務到客人心坎

2019-12-05 03:08

連鎖業奧斯卡／林曉佩：把顧客當成家人

2019-12-05 03:08

連鎖業奧斯卡／蔡郁松：助團隊樂在工作

2019-12-05 03:07

連鎖業奧斯卡／王韻淇：讓員工入股分紅

2019-12-05 03:07

連鎖業奧斯卡／楊雅雯：樂觀傳遞正能量

2019-12-05 03:06

連鎖業奧斯卡／鄭淑穗：敏銳觀察力致勝

2019-12-05 03:06

生技論壇／吳政忠：三方向拚精準健康

2019-12-05 01:27

生技論壇／林榮錦：生技重新定位 找新出路

2019-12-05 01:26

生技論壇／吳漢忠：新藥邁入十年茁壯期

2019-12-05 01:26

生技論壇／徐大誠：投資亮點瞄準三領域

2019-12-05 01:25

生技論壇／虞成全：私有化併購帶動轉型

2019-12-05 01:25

生技論壇／黃濟鴻：再生醫療搶兆元商機

2019-12-05 01:24

生技論壇／薛瑞元：推高齡友善住宅

2019-12-05 01:24

生技論壇／黃慈心：活躍老化 產業契機

2019-12-05 01:23

生技論壇／李文瑞：保長照險 及早規劃

2019-12-05 01:23

經長：高雄設傳統產業園區

2019-12-04 23:36

中鋼：下月鋼價一定落底

2019-12-04 23:22

救螺絲扣件業 中鋼調降鋼鐵盤價

2019-12-04 23:14

名人書房／張錫…投資健康 掌握養生密碼

2019-12-04 22:53

業務最前線／兼顧B2B與B2C的經營思維

2019-12-04 22:53

創新平台／眼底攝影技術 化身醫生助理

2019-12-04 22:53

連鎖效應／服務業創新 新品牌魅力足

2019-12-04 22:53

不當教授也要創業 郭鎮銘開啟無人機商業檢測新模式

2019-12-04 19:30

第22屆連鎖業奧斯卡獎傑出店長 44位當選

2019-12-04 19:12

陸客銳減 兩岸春節加班機恐探歷史新低

2019-12-04 18:31

誠品吳旻潔談書店「開越多虧越多」 下一步瞄準東南亞

2019-12-04 17:44

誠品30週年 吳旻潔笑談「書店是門虧損事業」

2019-12-04 17:07

樂天雙12 Super Sale告捷 開跑前三天業績年增五成

2019-12-04 16:09

嘉里大榮董座：將再次啟動公司轉型、創新

2019-12-04 15:10

樂桃航空招募空服員 預計錄取名額破百

2019-12-04 15:08
看更多

熱門文章

日媒口中嗅覺天才潘雨晴 初見張國煒對方拍照讓C位

2019-12-05 08:51

注意！領了勞保老年給付再工作 仍可累積6%勞退提撥

2019-12-05 10:21

全聯泡麵一年銷量破億 熱銷泡麵五大天王出爐

2019-12-05 08:50

年底辦信用卡會吃虧？ 行家曝「辦不得的卡」

2019-12-05 15:07

台灣難取代香港成國際金融中心 顧立雄指出5大原因

2019-12-05 17:08

意外！華為新品取消在台上市

2019-12-05 00:34

半年0業績 前股王益通將下櫃

2019-12-05 00:41

高通釋新單 台積大進補

2019-12-05 00:53

5G專頻專網 行政院拍板

2019-12-05 01:00

益通下櫃…英業達持股34% 大苦主

2019-12-05 00:38

中東首富瓦利德親王愛台灣 允擴大投資

2019-12-05 16:45

功率放大器族群12月業績淡季不淡 法人唱旺

2019-12-05 10:12

大聯大收購文曄 時間延長

2019-12-05 00:36

遠航發動機故障165旅客驚魂 運安會調查結果出爐

2019-12-05 12:05

工商團體選前喊話 提七大建言

2019-12-05 01:07

ETF論壇／ETF理財 退休存股致富利器

2019-12-05 01:20

外資握新台幣資產4,239億美元 約外匯存底近九成

2019-12-05 16:52

高通推5G晶片 對決聯發科

2019-12-05 00:51

一天要花4,383萬元的中東首富瓦利德 想投資台灣

2019-12-05 19:34

台灣5G吃到飽快來了？ IDC預測這樣說

2019-12-05 14:38

中鋼：下月鋼價一定落底

2019-12-04 23:22

力晶運算記憶體 搶AI商機

2019-12-04 23:20

力積電董事長黃崇仁奇想 創獨門武器

2019-12-04 23:17

一功營造攜迪卡儂 斥資4億元打造南台灣最大運動旗艦店

2019-12-05 12:36

OPEC有意擴大減產 支撐國際油價

2019-12-05 10:49

銀行調度資金 存糧過年關

2019-12-05 00:02

根留台灣！經濟部通過昇陽等2家半導體投資台灣139億元

2019-12-05 15:36

名家觀點／投資人必須懂的公開收購規則

2019-12-05 01:03

零組件降關稅 球丟回車商

2019-12-05 00:33

救中南部空汙 環團提減碳策略

2019-12-05 00:07

永豐金：2020年台灣GDP 2.52% 可望成亞洲四小龍之首

2019-12-05 09:27

記憶體明年強勁復甦 NAND成長居冠

2019-12-05 10:43

生技論壇／吳漢忠：新藥邁入十年茁壯期

2019-12-05 01:26

連鎖業奧斯卡 44店長出線

2019-12-05 03:09

foodpanda優化承攬行為準則 外送員往後可「拒單」

2019-12-05 15:57

生技論壇／吳政忠：三方向拚精準健康

2019-12-05 01:27

醫療科技展登場 參展大爆炸

2019-12-05 14:38

經長：高雄設傳統產業園區

2019-12-04 23:36

機械工會：產業有瓦解危機

2019-12-04 23:18

太陽王黯淡 三個原因

2019-12-04 23:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top