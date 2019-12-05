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北車台鐵人力緊 員工訴苦籲補足

2019-12-05 19:58台灣醒報 記者張元融╱台北報導

台灣鐵路產業工會5日與立委徐永明召開記者會要求，台鐵局應把台北站的服務員工數從1...
台灣鐵路產業工會5日與立委徐永明召開記者會要求，台鐵局應把台北站的服務員工數從161人增至215人。（photo by張元融／台灣醒報）
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台鐵局應補足台北站的服務員工數，至10年前水準！台灣鐵路產業工會5日召開記者會控訴，台北站內的服務中心、售票窗口與檢票進出口的工作量超負荷，員工在過勞環境下工作，經常分身乏術被旅客投訴。對此，台鐵局發新聞稿回應，進行人力盤點後，今年將陸續增派21人，明年則會滾動式檢討人力派補。

售票人力不足

工會理事長王傑表示，台鐵台北站雖設有12個售票窗口，但以現在的服務員人力數，實際上只能營運4個窗口（交接時甚至只有2個），因而造成購票旅客大排長龍景象。王傑也舉出數據，今年台北站的客訴有352件，是鄰近板橋、松山等一等車站的3.5倍數，投訴內容以「購票窗口不足、售票員賣錯票、站內動線標示不明與自動售票機故障」為主。

「在售票人力不足的情況下，領班常常自己下來加開售票窗口。」王傑說，主管也會把服務中心的人力調至售票窗口，因此會壓縮到服務中心原有的業務，如愛心旅客、電梯、輪椅等服務。

旅客增員工數反減

「與2008年相比，每年旅客增加約400萬人，台鐵員工數卻減少27位？」王傑指出，台北站10年來的旅客成長量，完全沒有反映在員工數增加上面！為此，他向台鐵運務處提出訴求，至少應將現有的161位人力，比照10年前水準，也就是補足至215位。王傑也提到，在他投書局長信箱（張政源）後，收到的回覆僅是「已有40名志工可運用。」

台灣鐵路產業工會表示，10月底在徐永明的協助下曾與台鐵協調，台鐵局確實有在11月底補責8名人力，12月補10名特考人員，但此8人僅是補足「今年申請退休、離職、轉調的缺口」，實際上的增補員額數是零。

檢票員：分身乏術

「我已經盡力把服務做到最好，但剪收票口的工作負擔太大，常常被待服務的旅客包圍。」台北站檢收票員劉小姐出席記者會訴苦說，進出口同時要顧及工作負荷量過大，讓她感到心力交瘁，自己工作6年來不只是被投訴無數，也已被旅客罵到哭好幾次。在神經緊繃的工作中手常在發抖，也數度曾有離職的念頭。她說：「希望台鐵把人力補足，讓我真正服務到旅客。」

徐永明則指出，除了「台鐵服務中心人力竟然只有高鐵的5分之1」這項「人力資源配置」的問題外，這也是「歧視台鐵使用民眾」的問題，希望台鐵的改革不只是花大錢買普悠瑪列車，也能以補足人力的方式，加強高鐵服務。

【更多精采內容，詳見

台鐵台北車站

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