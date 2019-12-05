華研11月營收1.27億元 維持月均水準

華研國際音樂（8446）於今（5）日公告11月合併營收1.27億元，與去年同期相當；累計1至11月營收13.67億元，累計年減9.9％。華研表示，由於旗下歌手10月份大型演唱會場次較多，因此11月份營收較10月減少，但仍維持1.2億元左右的月均水準，且在人民幣、港幣、美金微幅升值之下，帳上外幣現金部位將有匯兌收益，11月份不受匯兌損失侵蝕獲利。

華研音樂專注於優質歌曲的創作、製作、發行，活躍於華語流行樂壇，在愈來愈多的音樂串流平台加入市場並積極活躍用戶趨勢下，流行音樂市場的良性發展，對華研音樂而言，絕對是正向的助益。

華研音樂表示，公司擅長培養新人及演藝經紀規劃，今年5月份於成都、武漢、西安連辦了6場「造夢者」校園巡迴演唱會，由F.I.R.飛兒樂團領軍華研音樂旗下藝人演出，受到廣大學生的迴響與歡迎，並持續接到許多校園演唱會的邀約；11月再度於南京、杭州舉辦「造夢者2.0」校園巡迴演唱會，華研音樂藝人共襄盛舉，包括F.I.R.及OST女王郁可唯、超潛力新人王耀楊、曾入圍金曲與金音雙獎的柯泯薰、以及剛獲得金音獎肯定的Karencici、情歌小天后閻奕格、曾入圍金曲獎的創作歌手鄭興與文慧如等，透過巡迴演出讓更多人認同他們的實力，也接獲更多演出機會。

流行音樂生態的轉變，跨公司合作相互造勢是目前歌手擴大市場族群的策略，金曲台語歌王流氓阿德的《溫一壺青春下酒》專輯即邀多組獨立樂團合作；動力火車與馬來西亞創作鬼才黃明志合作單曲《怎麼辦》；Karencici獲多位同樣具有潛力的音樂人邀請一起合唱新作，包括孫尤安、萬妮達和Sihan…等。華研音樂亦持續增加代理業務，提升公司影音IP授權實力，代理大型選秀節目聲林之王第1、2季的Live版已於各大音樂平台上架，未來還會持續增加代理業務。

Line Music於7月在台灣正式上線後，YouTube Music、YouTube Premium也於11月在台上線，音樂串流服務平台愈來愈豐富，原來的市場龍頭KKBOX啟動KK Points點數服務來應戰，在各家音樂串流服務平台的推廣下，預期整體市場將持續擴大，對華研音樂發展將是正面的助益。