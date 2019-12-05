YouTube年度影片排行 熱門影片台灣創作比率大增

YouTube 今（5） 日公布台灣 2019 年度影片排行榜。示意圖／Ingimage 分享 facebook

YouTube 今（5） 日公布台灣 2019 年度影片排行榜，包括「熱門影片」、「熱門音樂影片」、「快速累積訂閱創作者」、「熱門新聞影片」、「熱門創作者美食影片」、「熱門跨界合作影片」、「熱門嘻哈音樂影片」。

在「熱門影片」榜單中，可看到台灣創作者內容持續發燒，十支中有八支是創作者影音。「熱門音樂」方面，除了上榜影片過半出自台灣歌手，本地嘻哈音樂有漸受歡迎的趨勢。今年的排行榜反映了台灣觀眾對本地內容的關注和喜愛，以及YouTube創作者社群和台灣音樂的蓬勃發展。

YouTube發現，台灣創作者影片已成主流觀看內容，YouTube也是台灣觀眾關心時事重要管道。「熱門影片」排行榜上榜影片主題十分多元，反映過去一年引起熱烈討論的節目與時事，與台灣民眾的生活緊密連結。相較以往會有諸多素人影音和新聞事件上榜，近年來進入「熱門影片」排行榜的影片大多來自台灣創作者，顯示創作者內容已逐漸成為台灣觀眾在 YouTube 上的觀看主流。此外，短秒數到長影片都有上榜，可見台灣觀眾現對任何長度的影片接受度都頗高，且願意花時間享受長影片。

除了從「熱門影片」排行榜看到台灣觀眾對過去一年熱門話題的關注，隨著 YouTube 上的新聞內容更加多元，今年首次增列的「熱門新聞影片」排行榜，也反映出包括地方行政首長議會質詢、博愛座讓位爭議、美食外送員工作秘辛等這一年熱議的新聞時事，且上榜影片幾乎都吸引超過千則留言探討問題、分享觀點，顯見 YouTube 已成為協助大眾參與、了解社會時事的重要平台。