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生技業盛會登場 杏輝集團三箭齊發、挺進全球市場

2019-12-05 18:02經濟日報 記者陳書璿／台北即時報導

生技產業年終盛會台灣醫療科技展於今（5）日登場，杏輝醫藥集團 （1734）展出內容鎖定在運用醫藥科技於大健康產業的各項研發成果，包括台灣杏輝的一系列健康食品、杏國研發中之治療胰臟癌新藥SB05 PC（EndoTAG®-1）優勢，以及大陸子公司杏輝天力在天然植提的創新開發。

杏輝集團揭櫫新藥、天然植提及藥食製劑之營運三箭戰略，全面挺進全球市場，近年成果陸續展現。子公司杏國（4192）SB05PC治療胰臟癌二線用藥之全球三期人體臨床試驗已收案169人，符合預期進度；至於中國大陸所執行的一線用藥三期臨床試驗也將展開，目前已有數家國外廠商積極爭取授權，杏國也尚在評估中。

子公司杏輝天力近年展現高研發能量，研發成果積極佈局全球專利，並發表在國際期刊十多篇，讓旗下發展之天然植提原料成為專利保護的獨家品牌原料，累積高研發能量，近年天力遠征歐美日積極參與國際大型重要展覽，如美國拉斯維加斯國際醫藥及保健食品原料展（SupplySide West）、日本保健食品原料展（HI JAPAN）等傳捷報，訂單陸續到位。

而台灣母公司杏輝以大健康產業布局，除了開發因應人口老化及現代生活壓力下產生的各種疾病之治療用藥，解決病痛或改善生活品質。基於｢預防重於治療｣的理念，集團更長期致力於研發強化大腦健康、肌肉能量及提升免疫力的天然提取原料與健康食品，提供預防醫學、高齡化、亞健康族群、慢性難治性疾病之保健輔助，旗下目前共領有7個延緩衰老、抗疲勞、提升免疫力、調節過敏體質、調節血脂、血糖及膽固醇等健康食品認證字號的健康食品。在生產條件提升下，外銷實績也不斷增加。杏輝三箭齊發，營運動能加溫中。

保健食品

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