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寒流來襲、鍋物搜尋量爆增 電商準備好了

2019-12-05 18:00經濟日報 記者彭慧明／即時報導

創業家兄弟旗下生活市集觀察站上數據指出，天氣變冷，猴頭菇等鍋物躍升近期網友熱搜標...
創業家兄弟旗下生活市集觀察站上數據指出，天氣變冷，猴頭菇等鍋物躍升近期網友熱搜標的，近7日搜尋量暴增1倍，消費者對於冬季保暖湯品的需求持續升溫。圖／報系資料照片
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隨著時序入冬，近期氣溫明顯下降，電商業者已經「準備好了」。因周五將有新一波大陸冷氣團南下，北台灣更有機會降到13度低溫。創業家兄弟旗下生活市集觀察站上數據指出，天氣變冷，猴頭菇等鍋物躍升近期網友熱搜標的，近7日搜尋量暴增1倍，消費者對於冬季保暖湯品的需求持續升溫。

生活市集今（5）日公布《2019年度人氣鍋物Top5》，而據觀察，「養生風」、「傳統經典料理」為兩大熱銷關鍵，包含麻油猴頭杏鮑菇、養生羊肉爐、紅燒海鮮羹等熱門商品皆榜上有名。看準冬季湯品商機，生活市集即日起也推出「幸福火鍋祭」專區，精選湯底、各式火鍋料、生鮮肉片、鍋具配件等等超過150項夯品，破盤下殺4折起。

生活市集統計2019年度銷售數據指出，今年網購鍋物商品買氣持續顯著成長，1月迄今相關整體銷量已較去年同期暴增超過170%，而根據生活市集今公布的《2019年度人氣鍋物Top5》，可觀察到「養生風」及「傳統經典料理」為今年兩大鍋物熱銷關鍵，民眾普遍偏好在食用冬季暖心湯品時，兼顧進補滋養，而冬季聚餐必吃的羊肉爐等鍋物也相當熱賣，熱銷價格帶則落在單包價60-550元。口味普及的台灣傳統經典鍋物，則以羊肉爐、紅燒海鮮羹最受青睞，以單包500元以內的品項最熱賣。

創業家兄弟網購火鍋電商保暖

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