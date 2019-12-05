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松果購物11月營收、交易額 雙創歷史新高

2019-12-05 17:54經濟日報 記者彭慧明／即時報導

松果購物（6740）公布11月平台交易額（GMV）達1.98億元，11月營收2,...
松果購物（6740）公布11月平台交易額（GMV）達1.98億元，11月營收2,996萬元，年成長達78.6%，且交易額、營收雙雙創下開站至今單月新高紀錄。圖／松果提供
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松果購物（6740）公布11月平台交易額（GMV）達1.98億元，11月營收2,996萬元，年成長達78.6%，且交易額、營收雙雙創下開站至今單月新高紀錄。

松果購物是創業家兄弟轉投資企業，目前是興櫃股。松果購物指出，11月受惠於雙11及黑五檔期表現亮眼，推進整體交易規模快速放大，1111單日交易額較平日成長近600%，較去年同期大幅增長190%；黑五購物節推動下半月買氣回暖升溫，同時受到氣溫溜滑梯帶動暖商機爆發，季節性生活家電跟居家寢具買氣攀升，為11月表現帶來強勁挹注。

松果購物總經理吳佩雯表示，雙11是電商大檔期，更是帶起未來一年成長力道的關鍵節慶，以松果購物去年雙12當天來看，其交易額也達雙11當日的9成表現，且帶動整體12月份至農曆年前買氣都持續走揚。今年整體市場的Q4購物節不間斷，多元活動加上折扣深，創造市場消費者、廠商及平台三贏的局面，對於接下來12月業績表現及明年網購消費力道持以相當樂觀正面的看待。

展望12月份，力拚年底最後一擊，松果購物率先祭出「1212年終盛典」，將挑戰比雙11「更多品項」、「更殺優惠」、「更豐富好康」，全站26萬商品免運費加碼狂撒億元回饋。耶誕節慶需求亦從12月初開始顯現，將會有感帶動一波送禮買氣，也隨著年末時節到來，尾牙採購需求湧現，近日大量採購詢問度大幅提升，松果購物也首度於站內客服中心新增「大量採購」洽詢服務，提供企業福委及團購主即時詢問管道，以協助從預算需求進行商品推薦、出貨配送等快速安心一條龍服務，持續瞄準年末大單買氣衝刺2019新佳績。

營收網購

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