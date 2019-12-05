家樂福接手台糖量販店 新屏店開幕首闢屏東小農專區

量販業龍頭家樂福接手台糖量販店的第二家量販店、位於屏東的「家樂福新屏店」於今（5）日開幕，台糖董事長陳昭義與家樂福總經理王俊超一同為家樂福新屏店剪綵開幕；台糖表示，這是繼台中西屯店後第二家雙方合作的量販店，創台糖有史以來全面性商品均有折扣。

賣場有多項台糖商品試喝及試吃體驗，如來自友邦宏都拉斯的精品咖啡，以及以台糖安心豚製作的水餃，現場也有超過百項台糖商品都有下殺優惠。

家樂福新屏店為家樂福全台第66家分店，也是家樂福在屏東第二家量販店，占地2,000多坪，加上提供2萬多種品項，並再度設立台糖商品專區，該店更有屏東首見的APP掃碼購以及自助結帳機的服務。

特別的是，該店特別開闢屏東小農專區，包括五家獲得世界讚賞的巧克力廠商，如福灣、曾志元、小雨果、JL、TC巧鋪；以及長安製麵、皇珵釀造工坊、義香食品及萬津醬園；以及家樂福嚴選屏東在地的生鮮金鑽鳳梨、愛文芒果及有機香蕉等。

商店街則進駐特力和樂、開心魔法屋等百貨、服飾、運動用品等櫃位，餐廳有点爭鮮、富士匠鍋物等。