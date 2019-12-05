全球人壽辦員工吃團膳公益捐款 助偏鄉老人好好吃飯

全球人壽為歡慶25周年，於今（5）日於全球人壽總部17樓同仁餐廳舉行「食膳基金 送愛偏鄉 「一塊做公益」」捐贈儀式，合計共新台幣50,082元整，捐予花蓮門諾基金會，響應「送愛偏鄉，好好吃飯」公益活動。提供「全球人壽同仁愛心團膳「一塊做公益」 助偏鄉長輩「好好吃飯」。

全球人壽持續推動「一塊做公益」活動，結合團膳廠商及每位同仁的力量，只要售出一份團膳便當，就回饋1塊錢做公益捐贈基金，若累積達新台幣5萬元善款，就會捐予公益團體。

全球人壽「一塊做公益」活動至今已邁入第三年，陸續捐贈團膳善款予忠義基金會幫助失依兒少餐費、心路社會福利基金會，助心智障礙之慢飛天使在成長路上能展翅高飛；今年更響應門諾基金會「送愛偏鄉，好好吃飯」公益活動，讓偏鄉日照中心或獨居的偏鄉長輩們都能「好好吃飯」。

全球人壽人資長陳幸琦表示，公司遴選優質團膳廠商提供CP值高的團膳給同仁們選用，每日提供2樣主菜、4樣副菜及附湯、白飯與糙米飯，可減輕同仁們外食的經濟負擔並顧及營養均衡；而在遴選團膳廠商的同時，也秉持著CSR善循環的概念，邀請團膳廠商參與「一塊做公益」活動，鼓勵同仁記得用餐也多多享用團膳，天天都能累積「一塊」做公益，回饋社會。

每天中午幾乎都會來團膳餐廳報到的同仁表示，「公司提供的團膳真的很棒，不但省下外面排隊買餐的時間，也免除萬一天候不佳仍要想辦法買午餐的困擾，且一個便當才75元，比起外面餐飲來得經濟實惠，還有多種配菜和主菜可供選擇，菜色豐富又均衡，同時顧及我們的健康，且每天菜色都會換，天天吃也不會膩，最重要的是還可以同步做公益，非常有意義，以後不但會支持團膳還會號召同事們一起享用」。

隨著近年來因超高齡社會議題帶來長輩照護及醫療問題，全球人壽秉持著「因為愛 責任在」的品牌理念，持續關注高齡照護議題。