全球人壽辦員工吃團膳公益捐款 助偏鄉老人好好吃飯
全球人壽為歡慶25周年，於今（5）日於全球人壽總部17樓同仁餐廳舉行「食膳基金 送愛偏鄉 「一塊做公益」」捐贈儀式，合計共新台幣50,082元整，捐予花蓮門諾基金會，響應「送愛偏鄉，好好吃飯」公益活動。提供「全球人壽同仁愛心團膳「一塊做公益」 助偏鄉長輩「好好吃飯」。
全球人壽持續推動「一塊做公益」活動，結合團膳廠商及每位同仁的力量，只要售出一份團膳便當，就回饋1塊錢做公益捐贈基金，若累積達新台幣5萬元善款，就會捐予公益團體。
全球人壽「一塊做公益」活動至今已邁入第三年，陸續捐贈團膳善款予忠義基金會幫助失依兒少餐費、心路社會福利基金會，助心智障礙之慢飛天使在成長路上能展翅高飛；今年更響應門諾基金會「送愛偏鄉，好好吃飯」公益活動，讓偏鄉日照中心或獨居的偏鄉長輩們都能「好好吃飯」。
全球人壽人資長陳幸琦表示，公司遴選優質團膳廠商提供CP值高的團膳給同仁們選用，每日提供2樣主菜、4樣副菜及附湯、白飯與糙米飯，可減輕同仁們外食的經濟負擔並顧及營養均衡；而在遴選團膳廠商的同時，也秉持著CSR善循環的概念，邀請團膳廠商參與「一塊做公益」活動，鼓勵同仁記得用餐也多多享用團膳，天天都能累積「一塊」做公益，回饋社會。
每天中午幾乎都會來團膳餐廳報到的同仁表示，「公司提供的團膳真的很棒，不但省下外面排隊買餐的時間，也免除萬一天候不佳仍要想辦法買午餐的困擾，且一個便當才75元，比起外面餐飲來得經濟實惠，還有多種配菜和主菜可供選擇，菜色豐富又均衡，同時顧及我們的健康，且每天菜色都會換，天天吃也不會膩，最重要的是還可以同步做公益，非常有意義，以後不但會支持團膳還會號召同事們一起享用」。
隨著近年來因超高齡社會議題帶來長輩照護及醫療問題，全球人壽秉持著「因為愛 責任在」的品牌理念，持續關注高齡照護議題。
陳幸琦表示，會選擇將團膳善款捐予門諾基金會是因為他們除了為美崙日照中心長輩準備餐食外，還有保溫送餐車由送餐志工將溫熱便當遞給獨居長輩，溫暖長輩的胃，讓他們能夠好好吃飯。
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