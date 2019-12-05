台塑集團搶攻養生 持續推預防醫學

台塑集團搶攻養生，持續推動預防醫學，可間接降低健保醫療支出，集團本次展出主題為，智能健康樂身、關懷養生樂齡、便利休閒樂活，展覽聚焦於「個人健康方案」、「健康居家模式」、「樂養新生活」三種發展模式下的成果，並從「健康管理、健康生活、健康傳播、健康養生、健康休閒、健康研發、健康公益」等七大領域發展。

健康管理方面，由台塑生醫結合長庚醫學團隊成立的「ｉ醫健康管理中心」，以預防醫學為主軸，整合預防醫療、養生營養、生活體適能對應老化「八大主題」，智能提供線上「個人化健康促進」解決方案；延伸三大面向：1.個人健康管理服務2.社區居民健康管理模式3.企業機構健康管理模式。

健康生活方面，「台塑生醫健康生活館」除了提供免費的肌膚及頭皮健康檢測外，此次也創新研發便利型居家檢測組合，更進一步提供民眾自我檢測的工具，並且針對結果提供最適當的產品。

健康傳播方面，「i醫健康網」提供經過長庚醫院、長庚大學及長庚科大的專業醫學團隊把關，提供免費的預防醫學衛教影音內容，且今年度推出衛教節目直播，讓民眾皆能隨時、隨地、隨選、隨看，更零距離地獲得需要且正確的預防醫學知識。

健康養生方面，「長庚養生文化村」將以影片形式呈現住民生活點滴、經驗傳承與智慧交流，拉近民眾及住民間的距離，也可以更進一步了解長庚養生文化村健康、樂趣的生活環境。

健康休閒方面，「Formosa樂活圈」為整合台塑企業各廠區周邊資源，讓廠區接近民眾，更生活化，使資源能共營共榮，以宜蘭龍潭湖畔悠活園區、龍潭湖生態教室及醫學檢驗試劑廠資源整合為例，集結人文及自然資源充沛的龍潭湖畔，打造一個全台首創，適合各年齡層的健康、美麗、抗老化、生態休閒園區，一年來，創造了80萬人次到此樂活休閒，也造就了週遭居民有一個活絡快樂的自然生態休閒區。

健康研發方面，長庚大學的「AI健康智能機器人」「智慧水質監控」、長庚科技大學的「偏鄉醫療C肝防治」「透析廔管運動訓練監測器」及明志科技大學的「智能護理床墊」「智慧療程系統」，提供生活化的產學合作產品，增加民眾對健康創新產品的關注與興趣。