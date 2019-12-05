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遠通電收傳捷報 續奪連鎖服務奧斯卡小金人

2019-12-05 14:47經濟日報 記者楊文琪／即時報導

素有「連鎖服務業奧斯卡獎」的「2019全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔」昨（4）日揭曉，遠通電收繼去年首座傑出店長小金人，今年再獲一位傑出店長、門市服務品質優異獎及五位優良店長共七項大獎，在便利、餐飲連鎖店長群雄環伺下脫穎而出，榮登唯一一位公共運輸業連鎖門市傑出店長。

遠通電收本屆共拿下一位傑出店長及五位優良店長，獲頒傑出店長的關廟門市宋靜怡已在遠通服務滿13年，關廟出生的她，對家鄉的濃郁情感，讓她更用心服務來到門市的用路人，關廟門市無論經營績效、熟客互動與神秘客評比皆獲得高評價，脫穎而出。

遠通今年為了更上層樓，除了年度例行的SGS服務驗證，特別再新增以現行服務業標準所進行的神秘客稽核，確保每個服務環節都能做到最細緻，店長張睿智帶領的關西門市，於秘密客項目獲得滿分，勇奪門市服務品質優異獎。另外，獲頒優良店長的還包括：泰安門市詹聖慧、湖口門市陳雅文、台中門市吳佳玲及東山門市劉進楊。

有別於獲選產業多為電信、生活用品、旅遊及便利商店，遠通電收因為提供高速公路電子收費服務，屬於公共服務性質，面對用路人用放大鏡檢視服務環節及主管機關的高規格要求，遠通店長們將挑戰化做提升的助力，也用心讓硬梆梆的SOP變得更有溫度。

待客服務用心、回饋鄰里有愛。遠通表示，代表公司參加選拔的店長們，除了門市績效目標數一數二，還要具備登高一呼帶領同仁幫助鄰里弱勢的號召力。遠通全台門市2019年持續投入公益，積極邀請家扶中心弱勢家庭小朋友參加遠通小店長活動，陽光基金會臉部平權募款，更投入淨灘、清掃、捐血及關懷獨居老人等在地公益，和鄰里鄉親「搏感情」。

遠通電收今年客戶滿意度達到96%新高，更持續通過包括SGS Qualicert、ISO9001、ISO27001、ISO10002、BS10012等國際專業服務驗證，儘管有專業驗證打底，身為服務種子的店長群，因應服務型態變動快速及客戶需求增加，每月至少需要接受天下創新學院三小時課程。展望未來，遠通也將持續提供客戶驚豔、優質的用心服務，永遠為顧客多想一步！

主辦單位台灣連鎖暨加盟協會表示，今(108)年49家知名連鎖企業共302多位優良店長通過資格審查，年齡橫跨四年級到八年級，經過第一關資格審查，共有31家連鎖企業、192店長晉級挑戰「傑出店長獎」，接受創意經營、神秘訪客、公益社服等多項關卡考驗，歷經半年激戰，選出44位傑出店長。

2019全國傑出店長選拔，遠通關廟門市店長宋靜怡(右)獲選，關西張睿智則獲頒門市...
2019全國傑出店長選拔，遠通關廟門市店長宋靜怡(右)獲選，關西張睿智則獲頒門市服務品質優異獎及優良店長兩獎項。　圖／遠通電收提供
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