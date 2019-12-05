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華航2020年3月29日起 開闢桃園－宿霧航線

2019-12-05 14:37經濟日報 記者楊文琪／即時報導

看好菲律賓市場，中華航空明（2020）年3月29日起開闢台北（桃園）－宿霧航線，提供每周六班服務。華航長期以來持續擴張東南亞航網，宿霧是繼馬尼拉，於菲律賓的第二個定期航點。

華航台北（桃園）－宿霧航線將以737-800機型執飛，每周一、三、四、五、六、日飛航，出發航班CI705 上午7時40分起飛，當地時間10時35分抵達，回程航班CI706 為11時35分起飛，台北（桃園）時間14時30分抵達，早出午回更方便旅客安排行程。

華航表示，宿霧為菲律賓第二大城，有南方皇后市之稱，周圍環繞166個島嶼，孕育豐富的海洋生態，質樸原始的樣貌是世界潛水愛好者的天堂，世界知名旅遊雜誌Condé Nast Traveler票選為2019年亞洲最佳島嶼第二名。

華航看好菲律賓旅遊市場，每日亦飛航首都馬尼拉，台北（桃園）－馬尼拉航線每周14班，高雄－馬尼拉每周四班，2015年起與菲律賓航空合作聯營航班，航班選擇多元彈性。

明年新增宿霧航線後，華航將飛航16個東南亞客運航點，華航持續開發台灣與東南亞地區雙邊互訪客源，同時瞄準旅客來台中轉商機，強化轉運效益。為慶祝宿霧開航，華航官網自明6日起推出開航價，經濟艙來回機票未稅價5,060元起。

看好菲律賓市場，中華航空明（2020）年3月29日起開闢台北（桃園）－宿霧航線，...
看好菲律賓市場，中華航空明（2020）年3月29日起開闢台北（桃園）－宿霧航線，提供每週六班服務。 圖／華航提供
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華航東南亞菲律賓

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